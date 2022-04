W wielkim finale piątej edycji "The Voice Kids" wystąpiło dziewięciu uczestników: Mateusz Krzykała, Julia Bieniek i Max Kononow (drużyna Cleo), Ida Wargskog, Tosia Zakrzewska i Maja Cembrzyńska (ekipa Tomsona i Barona) oraz Alicja Górzyńska, Laura Bączkiewicz i Piotrek Pączkowski (podopieczni Dawida Kwiatkowskiego).



Trenerzy po występach swoich drużyn wybrali po jednej osobie, która przeszła do drugiej, ostatecznej części finału. Awansowali Mateusz Krzykała, Maja Cembrzyńska oraz Alicja Górzyńska. Głosami telewidzów zwycięzcą został ten pierwszy.

Alicja Górzyńska w finałowej części najpierw zaśpiewała piosenkę "Będę śniła" Edyty Górniak.

"Wyjść z piosenką naszej diwy to trzeba być bardzo szalonym, lub bardzo zdolnym" - podkreślał Tomson. "Przeniosłaś mnie w czasie, bo ja tak kocham ten utwór" - cieszyła się Cleo, która zdradziła, że "Dotyk" Edyty Górniak był pierwszym albumem, który kupiła sobie za własne pieniądze. "Występ finałowy wyśpiewałaś lepiej niż na próbach" - ocenił Dawid Kwiatkowski.

Choć po występach Cleo oraz Baron z Tomsonem wskazywali na Piotrka Pączkowskiego, Dawid Kwiatkowski nieoczekiwanie dla wszystkich do ostatniego etapu zabrał właśnie Alicję Górzyńską.Uczestniczka razem ze swoim trenerem wykonała jego utwór "Kto tam jest?", a na koniec zmierzyła się z piosenką "I'll Never Love Again" Lady Gagi z filmu "Narodziny gwiazdy".

"Cały czas pniecie się coraz wyżej, to jest cudne" - chwaliła Cleo. "Zasługujesz na wszystko, zasługujesz na wygraną" - nie miał wątpliwości Dawid Kwiatkowski.

"The Voice Kids": Alicja Górzyńska przerwała milczenie

Po zakończeniu programu głos na Instagramie zabrała Alicja Górzyńska, która określiła go mianem "najlepszej przygody" w swoim życiu. Podziękowała uczestnikom ścisłego finału, a także wszystkim wokalistom biorącym udział w show TVP.

"Dziękuję przede wszystkim mojej kochanej mamie, która zawsze przy mnie jest" - napisała nastolatka.

Alicja nazwała Dawida Kwiatkowskiego "najlepszym trenerem na świecie, bez ciebie by mnie tutaj nie było".

Przypomnijmy, że dla Alicji Górzyńskiej było to drugie spotkanie z "The Voice Kids". W poprzedniej, czwartej edycji pomyślnie przeszła przesłuchania w ciemno i trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Tym samym zakwalifikowała się do drugiego etapu show - bitew. Tuż przed nagraniami nastolatka musiała jednak rezygnować z udziału w programie.



"Szanowni widzowie, należy się wam wyjaśnienie. W studiu i przed telewizorami powinna stanąć tutaj Alicja, na którą wszyscy bardzo czekaliśmy. Różne osobiste względy sprawiły, że nie ma jej dziś z nami. Alicjo, wysyłamy mnóstwo buziaków i energii oraz całe morze braw licząc na to, że wspomniane okoliczności przeminą, a ty pojawisz się w kolejnej edycji, na którą oficjalnie cię teraz serdecznie zapraszam w imieniu nas wszystkich" - mówił wówczas prowadzący Tomasz Kammel.