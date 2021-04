Sara Egwu-James z "The Voice Kids" w żałobie. "Na zawsze pozostaniesz w moim sercu"

12-letnia Sara Egwu-James w mediach społecznościowych zamieściła wzruszający wpis, w którym pożegnała swoją zmarłą babcię.

Sara Egwu-James z mamą w programie "Pytanie na śniadanie" /ForumGwiazd / Agencja FORUM

"Babciu Zosiu, na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Kocham Cię 20.04.2021" - napisała pogrążona w żałobie nastolatka.

Sara Egwu-James opublikowała także serię archiwalnych zdjęć, na których towarzyszy jej ukochana babcia, matka jej mamy - Arlety Dancewicz.

Słowa otuchy i wsparcia zamieścili m.in. Baron (to on razem z Tomsonem doprowadzili 12-latkę do wygranej w "The Voice Kids"), Cleo i Viki Gabor.

Sara Egwu-James została laureatką czwartej edycji "The Voice Kids". W finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" ( zobacz! ) i wbiła trenerów w fotele.



"Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Dawid Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 12-latkę Cleo. Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.

Sara Egwu-James rozpoczęła swoją przygodę ze śpiewem sześć lat temu, kiedy wygrała pierwszy w życiu konkurs wokalny. Od tamtej pory nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Talent wokalny szlifuje w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach, gdzie uczęszcza też do Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK. Udział w programie był wielkim marzeniem.

Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato ( posłuchaj! ). "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo.

"Już wiemy po co to wszystko robimy, po co tu jesteśmy - żeby usłyszeć ciebie i przeżyć to razem z tobą. Dziękuję ci z głębi serca "- mówił podekscytowany Tomson. "Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po występie 12-latki.

Jak się okazało, Sara pochodzi z muzycznej rodziny. Jej tata, John Egwu-James również jest muzykiem - występuje w duecie Loui & John. W ostatnim czasie duet stworzył własną wersję wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York". Ta propozycja spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy. Muzyk pokazał się również w odcinku "Dzień Dobry TVN".

Sara razem z rodzicami i bratem niedawno pojawili się w "Pytaniu na śniadanie".



