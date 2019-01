Ponad dwa miliony widzów "The Voice Kids 2". TVP2 liderem rynku

The Voice Kids

Drugą edycję "The Voice Kids" po sześciu odcinkach emisji ogląda średnio 2,04 mln osób, minimalnie mniej względem pokazywanej rok temu pierwszej odsłony widowiska. TVP2 w czasie emisji programu jest liderem rynku.

"The Voice Kids 2" na antenie TVP2 oglądać można w soboty o godz. 20.05 i o 21.10, począwszy od 5 stycznia 2019 roku. Jednak dwa pierwsze odcinki show stacja pokazała w Nowy Rok, czyli w poniedziałek, 1 stycznia br. o 20.05 i o 21.10.



Średnia widownia sześciu pierwszych odcinków dziecięcej wersji muzycznego widowiska wyniosła 2,04 mln osób, co przełożyło się na 12,75 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 12,69 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 11,57 proc. w grupie 16-59. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez Wirtualnemedia.pl.

Do tej pory największą widownię, wynoszącą 2,29 mln oglądających, produkcja zgromadziła 12 stycznia (była to emisja z godz. 21.10).

Dla porównania, pierwszą edycję muzycznego widowiska, emitowaną w styczniu ub.r., po trzech pierwszych tygodniach oglądało średnio 2,09 mln osób, co przełożyło się na 12,93 proc. udziału w 4+, 11,48 proc. w 16-49 i 11,58 proc. w 16-59. Oznacza to, że dziecięce show gromadzi o 50 tys. widzów mniej niż rok temu.

Z kolei dziewiątą edycję "The Voice of Poland" (wersję programu w której biorą udział dorośli), emitowaną jesienią ub.r., śledziło średnio 1,93 mln osób, co przełożyło się na 13,38 proc. udziału w 4+, 14,68 proc. w 16-49 i 14,12 proc. w 16-59.



TVP2 w czasie nadawania "The Voice Kids 2" jest liderem rynku telewizyjnego. Drugie miejsce w tym czasie zajmuje Polsat z udziałem na poziomie 12,58 proc., emitujący wówczas gł. filmy fabularne (raz pokazana została Gala Mistrzów Sportu). Trzecia jest TVP1 (gł. prognoza pogody i filmy; 9,95 proc.), a czwarty - TVN (pasmo filmowe; 7,89 proc.).

Również wśród widzów w grupie 16-59 Dwójka jest liderem. Z kolei w grupie 16-49 stacja zajmuje miejsce drugie.



Polska wersja dziecięcego talent show "The Voice Kids", to mutacja popularnego na całym świecie formatu muzycznego "The Voice", który w Polsce doczekał się już dziewięciu edycji. Za produkcję obu tytułów w naszym kraju odpowiada Rochstar.

W show występują utalentowane wokalnie dzieci w wieku od 8 do 15 lat, których występy na wszystkich etapach programu oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": dzieciaki biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi.



Występy uczestników w drugiej edycji polskiej wersji programu ponownie oceniają: Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental. Z kolei Edytę Górniak zastąpiła Cleo.