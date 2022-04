Mateusz Krzykała oczarował podczas przesłuchań w ciemno

Mateusz Krzykała podczas przesłuchań w "The Voice Kids" wykonał piosenkę Toma Grennana "Little Bit of Love" i zdobył uznanie dwóch foteli trenerskich. Pierwsza odwróciła się wyjątkowo zaintrygowana Cleo, chwilę później fotel Tomsona i Barona odwrócił się za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który wcisnął ich przycisk. Sam Kwiatkowski nie zdecydował się jednak odwrócić własnego fotela.

"Masz niesamowity wokal. Taki interesujący. Nie mogłam przestać się wsłuchiwać. Masz tyle fajnych smaczków w tej swojej emisji głosu, że już mam milion pomysłów, co dam ci do śpiewania. Dlatego pierwsza się odwróciłam" - mówiła Cleo "Jesteś bardzo oryginalny" - dodał natomiast Kwiatkowski.



Tomson i Baron pytali się 13-latka, czy jego głos jest naturalnie z chrypką, czy to efekt mutacji. Gdy dowiedzieli się, że Mateusz ma taki głos od zawsze, poprosili go o inną piosenkę. Uczestnik zaśpiewał dla nich "One And Only" Adele. Po chwili wybrał drużynę i zdecydował się na współpracę z Cleo.

"Mateusz zainteresował mnie tym, jak niesamowicie szuka i kombinuje śpiewając. Ma olbrzymi potencjał, trzeba go jedynie bardziej otworzyć na publiczność" - tak trenerka wytłumaczyła, dlaczego odwróciła fotel.

Mateusz Krzykała w bitwach. Widzowie są przekonani - to zwycięzca programu

Krzykała w bitwach w "The Voice Kids" zmierzył się z Hanią Janicką i Wojtkiem Malinowskim. Zaśpiewali utwór Lewisa Capaldiego "Someone You Loved".

"Śpiewaliście bardzo równo, spijaliście sobie te frazy z ust. Każde z Was mocno podkreśliło swoją obecność na scenie. No niestety to było bardzo dobre! Ciężko będzie wybrać" - zaśmiał się Tomson. Cleo postawiła jednak zdecydowanie na Krzykałę.



Zrobiła to również w Sing Offie. "W piątej edycji obiecałem sobie, że będę szukać oryginalnych głosów, oryginalnych postaci i taki jest Mateusz" - argumentowała Cleo.