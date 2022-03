Po zakończeniu przesłuchań w ciemno przyszedł czas na bitwy, drugi etap piątej edycji "The Voice Kids". W najbliższą sobotę na muzycznym ringu zmierzy się drużyna Dawida Kwiatkowskiego. Uczestnicy podzieleni na sześć 3-osobowych zespołów zaprezentują największe polskie i zagraniczne przeboje.

Hit Duncana Laurenca "Arcade" zaśpiewają Natalia Rabczuk, Alicja Górzyńska oraz Oktawia Mazur. W naszym wideo możecie zobaczyć fragment występu, który wzbudził zachwyt wśród trenerów talent show.



Trenerzy pod wrażeniem występu w drużynie Dawida Kwiatkowskiego

"Dziewczyny, to było naprawdę wybitne. To było dojrzałe i profesjonalne. Gratulacje" - powiedział tuż po zakończeniu występu Baron.

"Jestem wgnieciona w fotel. Pokazałyście, że dzieciaki potrafią niesamowicie malować emocje - zachwycała się Cleo.

Opinia trenera Natalii, Alicji i Oktawii okazała się niezwykle budująca dla nastolatek.



"Staram się nie mówić takich zdań w tym programie, ale to była jedna z najlepszych bitew przez pięć lat" - zakomunikował dumny Dawid Kwiatkowski.

Fenomenalny występ tria zachwycił również prowadzącego. "Czuję jak chodzą mi po ciele ciarki. Jak wyście nas załatwiły tym śpiewaniem" - rozpływał się Tomasz Kammel.

Warto dodać, że z każdego tria Dawid Kwiatkowski wybierze po jednej osobie, które przejdą do sing off. Ostatni przed wielkim finałem etap zostanie wyemitowany tuż po bitwach i na scenie zaśpiewa sześcioro uczestników. Kto to będzie?