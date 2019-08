Cleo przed "The Voice Kids": Dzieciaki mnie wzruszają

Na początku 2020 roku - po emisji "The Voice of Poland" i "The Voice Senior" - widzowie będą mogli oglądać kolejną, trzecią już edycję "The Voice Kids". O kulisach nowej serii Interii opowiedziała Cleo.

Cleo podczas finału "The Voice Kids" /Gałązka / AKPA

Przypomnijmy, że od drugiej edycji "The Voice Kids", jedynym żeńskim trenerem w programie jest Cleo, która na tym stanowisku zastąpiła Edytę Górniak. Wokalistka błyskawicznie odnalazła się w zasadach talent show.

W drugiej edycji trenerce poszło na tyle dobrze, że poprowadziła do zwycięstwa 13-letnią AniKę Dąbrowską, która w finale pokonała Wiktorię Gabor i Pawła Szymańskiego.

Skład trenerski "The Voice Kids" - w przeciwieństwie do dorosłej wersji show - nie uległ żadnym zmianom. Cleo w rozmowie z Interią przyznała, ze nie może doczekać się powrotu programu. Przy okazji wokalistka ujawniła kilka szczegółów tego, co czeka nas w programie TVP2.



- Udało mi się wyłowić kolejne diamenty i gwiazdeczki. Powiem szczerze, że jestem wzruszona tym, że program cały czas wyławia z Polski takie przepiękne perełki i ta skarbnica się nie kończy. Mamy mega zdolne dzieciaki w naszym kraju, a to będzie przecież nasza przyszłość - przyznała Cleo.

Piosenkarka, która w sierpniu z piosenką "Za krokiem krok" zdobyła tytuł przeboju lata RMF FM, zdradziła, jak wygląda praca podczas jednego kluczowego etapu programu, czyli w trakcie przesłuchań w ciemno.

- Zauważyłam, że wyostrza się wtedy zmysł słuchu. Gdy nie skupiasz się na tym, jak człowiek wygląda, nie analizujesz mowy ciała i prezencji, to wtedy bardzo mocno skupiasz się na wokalu. Myślę, że jest to najlepsza forma przesłuchiwania osób - stwierdziła Cleo.



Wokalistka podczas poprzedniej edycji kilkakrotnie nie potrafiła powstrzymać łez. Działo się to zarówno podczas występów małych uczestników, jak i podczas podejmowania trudnych decyzji w talent show. Jak będzie w tym sezonie?

- Dużo płaczę, ale w tym sezonie starałam się powstrzymać, jak mogłam. Nie chciałam wyjść na największą płaczkę tego programu. Faktycznie jestem osobą, która łatwo się wzrusza. Wzruszają mnie dzieciaki - ta ich naturalność, spontaniczność i ta prawdziwość, która jest w nich - totalnie mnie wzrusza i rozbraja - podsumowała Cleo.

Przypomnijmy, że oprócz Cleo w programie uczestników oceniają Dawid Kwiatkowski oraz duet z Afromentalu - Tomson i Baron.