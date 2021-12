Cleo: Kim jest gwiazda Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie?

Sylwestrowa Moc Przebojów 2021

Kim jest Cleo, która 31 grudnia wystąpi podczas Sylwestra Szczęścia z Polsatem 2021/22? Artystka jest znana większości osób z hitu "My Słowianie", z którym w 2014 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji oraz z innych piosenek, które nagrała w ostatnich latach. Jakich informacji poszukują internauci na temat Cleo? Interesuje ich m.in. to, ile gwiazda tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów ma lat, jaki jest jej wzrost, wykształcenie, Instagram, czy ma męża i dzieci? Jak Cleo, która dziś jest jedną z najbardziej popularnych polskich gwiazd muzyki rozrywkowej, zaczynała karierę w show-biznesie? Oto wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Kim jest Cleo? Wiele szczegółów z życia gwiazdy Sylwestra Szczęścia w Polsacie wciąż stanowi dla fanów zagadkę /fot. Adam Jankowski / Reporter