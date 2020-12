Michał Szpak pokazał zdjęcie z tatą w górach. "Dwa górskie Szpaki"

Ponad 18 tys. reakcji zdobyło zdjęcie Michała Szpaka na jego facebookowym profilu. Zachwyt internautów wzbudziła fotka wokalisty z tatą.

Michał Szpak pokazał zdjęcia z rodzinnego wypadu w góry AKPA

Michał Szpak ma troje rodzeństwa: starszego brata Damiana oraz dwie siostry: starszą Marlenę ( sprawdź! ) i najmłodszą w tym gronie Ewę.

Ich mama już nie żyje - zmarła 9 marca 2015 r. po ciężkiej chorobie. Wokalista bardzo to przeżył - jej pamięci zadedykował płytę "Byle być sobą" ( posłuchaj tytułowej piosenki! ).



Tak jak mama muzyczne tradycje miał także jego tata Andrzej (śpiewał w chórze).

Od czasu do czasu gwiazda sylwestrowej domówki w Polsacie pokazuje w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia.

"Nie ma jak z Tatą na szlaku. Dwa górskie Szpaki życzą dobrego dnia" - napisał Michał Szpak na Facebooku, publikując zdjęcie z ojcem z Morskiego Oka.



Na Instagramie wokalista pokazał swoją fotografię, gdy siedzi na zamrożonej tafli jeziora. "Rodzinny czas :)" - dodał Szpak.



Przypomnijmy, że na początku września 2018 r. Michał Szpak wypuścił płytę "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Don't Poison Your Heart", "King of the Season" (posłuchaj!), "Rainbow" (posłuchaj!) i "Dreamer (Thanks To My Friends)" (posłuchaj!).

