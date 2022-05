Three of Us na Polsat SuperHit Festiwal 2022. Pierwszy raz na sopockiej scenie

Polsat SuperHit Festiwal 2022

Przed nami Polsat SuperHit Festiwal 2022. Impreza z gwiazdami w Operze Leśnej w Sopocie potrwa do niedzieli. "Będzie petarda" - zachęcają członkowie zespołu Three Of Us, którzy po raz pierwszy wystąpią na sopockiej scenie. Czy czują tremę? Co zaśpiewają? I jakie mają wakacyjne plany? O tym wszystkim w materiale Polsat Go.

Three Of US pierwszy raz na sopockiej scenie. "Będzie odrobinka stresu"