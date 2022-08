Pol'and'Rock Festival 2022: Zobacz zdjęcia z koncertu Me And That Man

POL'AND'ROCK FESTIVAL 2022 |

Rock'n'rollowy projekt Nergala, czyli grupa Me And That Man zagrała na Dużej Scenie przy zachodzącym słońcu ostatniego dnia Pol'and'Rock Festival 2022 (6 sierpnia) w Czaplinku. Gościnnie zespół wsparła Ania Rusowicz, która zaśpiewała piosenkę "Siedem życzeń".