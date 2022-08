Pol'and'Rock Festival 2022: Zobacz zdjęcia z koncertu Fun Lovin' Criminals

Jedną z zagranicznych gwiazd pierwszego dnia Pol'and'Rock Festival 2022 (4 sierpnia) na terenie lotniska Czaplinek-Borczyno była pochodząca z Nowego Jorku grupa Fun Lovin' Criminals. Do największych przebojów zespołu należą piosenki "Scooby Snacks", "The Fun Lovin' Criminal", "Loco" i "King of New York".