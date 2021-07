Pol'and'Rock Festival: afera wokół koncertu Łony. Raper wydał oświadczenie

Łona i Webber dali koncert na Pol'and'Rock Festival pierwszego dnia wydarzenia, w czwartek, 29 lipca. Raperzy weszli podczas koncertu w integrację z publicznością - jedna strona krzyczała "je**ć", a druga "PiS".

To zachowanie odbiło się głośnym echem w internecie. Doprowadziło również do interwencji wojewody zachodniopomorskiego, Zbigniewa Boguckiego. O całej sprawie szczerzej można przeczytać tutaj .



Łona wystosował oficjalne oświadczenie, w którym tłumaczy całe zajście. Pełny tekst znajduje się poniżej:



"Po pierwsze - duet Łona i Webber nie dostał 900 tys. zł od min. Glińskiego. Ani nawet 1 zł. To był żart. I doprawdy trudno uwierzyć, że ktoś wziął na poważnie moje bajdurzenie o tym rzekomym grancie, przy okazji którego mówiłem np. o tym, że znamy się z ministrem jeszcze z czasów hip-hopowych jamów w latach '90.

Druga rzecz to wypadki na czwartkowym koncercie: przyznaję, że forma tych pokrzykiwań była mało wyrafinowana - nie jestem dumny z miotania ze sceny wulgaryzmów tego rodzaju i wszystkie uwagi dotyczące języka przyjmuję z pokorą.

Pol'and'Rock Festival 2021: Łona i Webber & The Pimps. "Zapal jointa" 1 / 15 Łona i Webber & The Pimps dali energetyczny koncert na Dużej Scenie. "Może państwo tego o sobie nie wiedzą, ale państwo świetnie tańczą" - komplementował publiczność Łona. Można było usłyszeć zarówno starsze utwory formacji, jak i utwory z najnowszego albumu "Śpiewnik domowy". Źródło: WOŚP Autor: Marcin Michoń udostępnij

Ale już emocja, która za tym stoi jest zupełnie szczera i wynika z autentycznego gniewu. Gniewu człowieka, który ma dość słuchania o tym, że geje i lesbijki nie są równi normalnym ludziom; dość dewastowania wymiaru sprawiedliwości i podsycania chaosu prawnego; dość rozwalenia publicznych mediów; dość brutalnego rozpędzanie pokojowych protestów; wreszcie dość tej niespotykanej arogancji i pychy, których twarzą stali się Krystyna Pawłowicz i prok. Piotrowicz (choć nie jestem może akurat w dogodnej pozycji do pouczania innych w sprawie dobrych obyczajów).



Z dużą przykrością obserwuję natomiast, jak cała ta sytuacja uderza w moich Bogu ducha winnych przyjaciół z zespołu, w Jurka Owsiaka czy w jeden z najfajniejszych festiwali jakie znam - Pol'and'Rock. Używanie mojego zachowania do ataku na Woodstock czy WOŚP jest chwytem poniżej pasa - okrzyki wznosiłem ja i to ja za nie odpowiadam".