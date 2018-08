Pol'And'Rock Festival 2018: Zobacz zdjęcia z koncertu You At Me Six

Jedną z gwiazd na Dużej Scenie drugiego dnia (3 sierpnia) 24. Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock) była brytyjska grupa You Me at Six.

You Me at Six na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2018 /Szymon Aksienionek /WOŚP

Działająca od 2004 roku grupa ma na koncie pięć albumów studyjnych, a rozgłos przyniósł im wydany w 2008 r. debiutancki materiał pod tytułem "Take Off Your Colours".

Zespół You Me at Six występował u boku takich gwiazd jak Thirty Seconds To Mars, Paramore, Fall Out Boy, czy All Time Low, zaliczając występy na scenach największych europejskich festiwali. Wśród swoich muzycznych inspiracji wymieniają twórczość zespołów takich jak Blink-182, Incubus i Thrice, a na ostatniej, wydanej w 2017, płycie "Night People" słychać również hiphopowe wpływy.

Dziennikarze muzyczni określają gatunek grany przez brytyjską kapelę jako "rock alternatywny z elementami pop rocka i pop punka". W 2011 roku You Me At Six otrzymali nagrodę magazynu Kerrang! w kategorii "Najlepszy brytyjski zespół".

"Nie mówię, że chcemy skopiować Coldplay, ale czy chcemy zagrać cztery razy pod rząd na wyprzedanym stadion Wembley? Czy chcemy być headlinerem na Glastonbury? Oczywiście, do cholery, że chcemy! Patrzę na Biffy Clyro, Bring Me The Horizon, Tame Impala, Arctic Monkeys, Foals, obserwuję te wszystkie zespoły które są teraz na topie i dążą do tego by zostać największym festiwalowym headlinerem i myślimy, że wkrótce będzie nasza kolej. Chcę przyglądać się temu, jak nasz zespół wspina się na sam szczyt" - mówi wokalista Josh Franceschi.