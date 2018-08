Pol'And'Rock Festival 2018: Soulfly i wspaniałe urodziny Maxa Cavalery

Kilkaset tysięcy ludzi świętuje z Maksem Cavalerą (Soulfly) jego 49. urodziny, które wypadają dokładnie w dzień jego występu na Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock) w Kostrzynie nad Odrą.

Max Cavalera (Soulfly) na Pol'and'Rock Festival świętował 49. urodziny /Damian Mękal /WOŚP

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbywa się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Reklama

Jedną z gwiazd Dużej Sceny jest zespół Soulfly, założony w 1997 w mieście Phoenix z inicjatywy byłego frontmana brazylijskiego zespołu Sepultura, Maxa Cavalery.

- Wcześniej zrobiłem pewien research i widziałem różne klipy z festiwalu. To wspaniała impreza, liczba ludzi... Widziałem też wideo z koncertu grupy Gojira [grała pierwszego dnia tegorocznej edycji, 2 sierpnia] - mówi Interii Max Cavalera.

Brazylijski wokalista i gitarzysta doskonale zna (z wzajemnością) polską publiczność, ale przed takim tłumem jeszcze nie grał, nic więc dziwnego, że był bardzo podekscytowany występem. Podczas koncertu wielokrotnie używał polskiego słowa "dziękuję".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Max Cavalera (Soulfly) przed koncertem na Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.PL

Wraz z towarzyszącymi mu muzykami (gitarzysta Marc Rizzo, basista Mike Leon i grający na perkusji syn Maxa Zyon Cavalera) przygotował umiejętnie zestawiony set, uwzględniający największe przeboje grupy ("Prophecy", "Rise of the Fallen", "Back to the Primitive", "Jumpdafuckup" połączone z "Eye for an Eye"), "Refuse / Resist" z repertuaru Sepultury oraz premierowy utwór "The Summoning".

To nagranie zapowiada szykowaną na październik 11. studyjną płytę "Ritual". Cavalera przekonuje, że nowy materiał pokaże wszystko, co w Soulfly najlepsze, a gatunkowo będzie reprezentować "tribal thrash metal" ("plemienny thrash metal"), czyli stworzone przez niego połączenie thrash metalu z plemienną muzyką rodem z serca brazylijskiej Amazonii.

Jurek Owsiak nie mógł nie wykorzystać okazji i tysiące gardeł zaśpiewało Maksowi "sto lat". Muzyk otrzymał tort i białą koszulkę polskiej reprezentacji piłkarskiej z logo Pol'and'Rock Festival (wyszedł w niej na bis). Pozazdrościć takiej imprezy urodzinowej!

Soulfly na Pol'and'Rock Festival - 4 sierpnia 2018 r. 1 10 Zobacz zdjęcia z koncertu Soulfly na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2018! Autor zdjęcia: Źródło: WOŚP 10

Poczynając od wydanej w 1998 roku debiutanckiej płyty zatytułowanej "Soulfly", która sprzedała się w 500 tysiącach egzemplarzy zyskując tym samym status Złotej Płyty, kapela eksperymentowała z różnymi gatunkami metalu i łączyła ciężką muzykę z plemiennymi rytmami rodem z Brazylii i muzyką pochodzącą z Bliskiego Wschodu.

Twórczość Soulfly wyróżnia się na rynku muzycznym za sprawą tego, że muzycy odważnie łączą ciężką metalową muzykę z elementami zaczerpniętymi z południowoamerykańskiej muzyki bossa nova czy pochodzącym z Jamajki reggae. Teksty zespołu idą w parze z różnorodnością muzyczną. W piosenkach Cavalera często porusza tematy społeczne i polityczne, śpiewa o wojnie, agresji i niewolnictwie oraz analizuje tematy duchowe.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Soulfly Prophecy

Początkową twórczość kapeli można było określić mianem nu-metalu, czyli gatunku który święcił sukcesy w późnych latach 90. Wraz ze zmianami składu zespołu (Max Cavalera to jedyny oryginalny członek formacji) zmieniała się też grana przez Soulfly muzyka. Zespół odszedł od nu-metalu i przy wydanej w 2005 roku płycie pod tytułem "Dark Ages" wyraźnie widać ewolucję zespołu w kierunku brutalniejszych deathmetalowych brzmień.

Clip Soulfly Back To The Primitive

Michał Boroń, Kostrzyn nad Odrą