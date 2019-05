Miley Cyrus: Premiera EP-ki "She Is Coming" przed Orange Warsaw Festival

W piątek (31 maja) do sklepów trafiła EP-ka Miley Cyrus "She Is Coming", będąca pierwszą z trzech części. Wokalistka dzień później będzie główną gwiazdą Orange Warsaw Festival.

Miley Cyrus na okładce EP-ki "She Is Coming" /

EP-ka "She Is Coming" jest pierwszą z trzech sześcioutworowych EP-ek, które finalnie stworzą jedną całość zatytułowaną "She Is: Miley Cyrus".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miley Cyrus - dyżurna skandalistka światowego show-biznesu AFP

Do współpracy Miley Cyrus zaprosiła Ghostface Killah, RuPaul, Swae Lee i Mike WiLL Made-It.

Całość w dniu premiery trafiła do sieci.

Dodajmy, że Amerykanka 1 czerwca wystąpi na głównej scenie Orange Warsaw Festival.

Oto szczegóły "She Is Coming":



1. "Mother's Daughter"

2. "Unholy"

3. "D.R.E.A.M." featuring Ghostface Killah

4. "Cattitude" featuring RuPaul

5. "Party Up the Street" with Swae Lee & Mike WiLL Made-It

6. "The Most".

Wideo Miley Cyrus - Mother's Daughter (Audio)

Metamorfoza Miley Cyrus: Kontrowersja ustąpiła elegancji 1 9 Miley Cyrus wraz z wydaniem w 2017 roku nowej płyty "Younger Now" porzuciła charakterystyczne dla niej kontrowersje. Jak przyznała w jednym z wywiadów, zrozumiała, że dla wielu młodych osób jest wzorem. Nie tylko skończyła z używkami, w tym z marihuaną, ale również zaangażowała się w walkę o prawa kobiet, społeczności LGBTQ oraz zwierząt. Od kilku miesięcy możemy zaobserwować Miley Cyrus w wersji bardziej stonowanej i eleganckiej. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła swój styl! Autor zdjęcia: Michael Loccisano Źródło: Getty Images 9