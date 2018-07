Open'er Festival 2018: Koncert Glass Animals odwołany

Złe wieści dla fanów brytyjskiej grupy Glass Animals - zespół odwołał swój występ w ramach Open'er Festival w Gdyni.

Glass Animals odwołali swój występ na Open'erze w Gdyni /Stuart C. Wilson /Getty Images

Indierockowy kwartet z Oksfordu opublikował w mediach społecznościowych następujący komunikat.

"Jest nam bardzo przykro poinformować, o odwołaniu naszych występów na festiwalach: Open'er, Pohoda i Mad Cool. Nie było łatwo podjąć tę decyzję, ale wydarzenia ostatnich dni okazały się być poza naszą kontrolą. Wkrótce przedstawimy więcej informacji a teraz przyjmijcie nasze najgłębsze przeprosiny. Nigdy nie odwołaliśmy koncertów, dopóki naprawdę nie musieliśmy. Love. GA" - czytamy.

Grupa Glass Animals miała wystąpić na Open'erze w Gdyni w sobotę 7 lipca na Tent Stage.

Dorobek formacji to dwie płyty: "Zaba" (2014) i "How to Be a Human Being" (2016).