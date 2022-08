"Dla mnie belly dance to bardzo specjalny styl, który pokazuje mój talent, moje możliwości. Łączę różne style, nazywam to fusion belly dance. Jest w tym i belly dance i drum i tabla solo. Myślę, że ten taniec to niesamowita magia dla każdego człowieka, trudno się tym nie zachwycić" - mówiła Natasza Korotkina, tancerka brzucha z Ukrainy, która zaprezentowała się przed jurorami "Mam talent".

Już na samym początku uczestniczka przykuła swoim tańcem uwagę Agnieszki Chylińskiej.



Chylińska łapie się za głowę i nie dowierza. Uczestniczka zachwyciła w "Mam talent"

"Ja nie mogę" - mówiła jurorka, patrząc na to, co z brzuchem robi Korotkina. Wokalistka złapała się za głowę i aż do końca nie mogła uwierzyć w to, co widzi.

"Ty widziałeś coś takiego kiedyś" - pytała zadowolonego obok Janka Klimenta i dodała "to gdzie ty chodzisz człowieku".

Uczestniczka otrzymała po swoim występie owacje na stojąco. Okazało się, że Natasza pochodzi z Mariupola i przed castingiem przebywała w Polsce dwa dni. "Tak jak wszyscy w Mariupolu byliśmy w środku działań wojennych" - opowiadała.



Tancerka z trudem powstrzymywała łzy. Płakać zaczęła również sama Chylińska, gdy dowiedziała się, że brat Ukrainki został w Mariupolu. "Myśleliśmy, że każdy dzień będzie ostatnim w naszym życiu" - mówiła uczestniczka, a wzruszyła się też reszta jury.

Wstrząsająca historia w "Mam talent". Foremniak zaczęła płakać

"To jest wstrząsające, o czym mówisz. To niebywały kontrast pomiędzy pięknem twojego tańca, twoim ciałem pełnym życia, a tym, co ci się przytrafiło. Musisz być ogromnie silna, żeby właśnie dzisiaj wystąpić" - mówiła Chylińska.



"Natalia, jesteś piękna, utalentowana. Pierwszy raz z w życiu widziałam taki występ, kompletny, emocjonalny, przepiękny i profesjonalny" - komplementowała Chylińska.



"To niesamowite dla nas, przeżyć taką chwilę, spotkać się z takimi dwoma światami niezwykłego piękna z tym świata, którego nikt nie chce. Dziękuję ci, jestem oszołomiona" - dodała Małgorzata Foremniak, która po swojej wypowiedzi rozpłakała się i wstała od stolika, aby przytulić uczestniczkę.



Na "TAK" - podobnie jak jurorki - był też Kliment. Również on nie mógł powstrzymać emocji po występie Ukrainki. Natasza Korotkina przeszła do kolejnego etapu programu.

Kim jest Natasza Korotkina?

W przeszłości tancerkę brzucha Nataszę Korotkinę można było oglądać m.in. w ukraińskim "Mam talent" oraz rumuńskiej edycji show. Artystka wystąpiła również w ukraińskim programie "World of Dance", gdzie zajęła drugie miejsce.