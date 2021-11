W finale "Mam talent" Dominika Krzymowska, czyli zdobywczyni platynowego przycisku od jurorów. Podczas występu doszło do mrożącej krew w żyłach sytuacji - pod koniec akrobacji na linie uczestniczka została złapana w ostatniej chwili, ale widzowie zamarli!

Kończąc występ Dominika zsunęła się po linie i prawdopodobnie uderzyła głową o ziemię. Marcin Prokop zaraz po występie sprawdzał, jak się czuje.

Wielkie poświęcenie się opłaciło, bo występ odebrał mowę jurorom. "Ty jesteś taka delikatna, ja mogę tylko wstać i zaklaskać" - powiedział Jan Kliment. Małgorzata Foremniak popłakała się i nie była w stanie wydusić z siebie słowa. "To jest twoja pasja, ty się tym dzielisz, a my to czujemy. Dzięki tobie przeżyłam piękne tu i teraz, uciekły wszystkie troski. I byłaś tylko ty" - wtórowała Agnieszka Chylińska.

Uczestniczka w finale zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Widzowie komentują "mrożący" występ Krzymowskiej

Występ Krzymowskiej był komentowany przez widzów "Mam talent". Niektórzy mieli pretensje do twórców programu o niezadbanie o bezpieczeństwo uczestników.



"Do tej pory nie wiem, czy Dominika uderzyła na samym końcu głową o podłogę, bo koleś jednak nie złapał jej tak jakby chciał, czy jednak jakimś cudem na milimetry jej się udało uniknąć tego uderzenia.... Mam wrażenie, że sam Prokop też nie wiedział i myślał że uderzyła pytając ciągle czy wszystko jest dobrze i że za kulisami medycy się Tobą zajmą eh.... Wyglądało to naprawdę groźnie" - pisała jedna z internautek.



"Sukcesem jest fakt, że mogła sama zejść ze sceny. Te akrobacje bez zabezpieczeń nad twardą podłogą kiedyś się źle skończą, tutaj zabrakło naprawdę niewiele" - czytamy na stronie "Mam talent".