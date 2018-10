"Mam talent": Muzyczna odsłona pierwszego półfinału

W sobotę, 27 października, rozpoczną się półfinałowe odcinki 11. edycji "Mam talent". Na start widzowie zobaczą trzy występy muzyczne. Kto zaprezentuje się na scenie?

W pierwszym półfinale "Mam talent" wystąpią: Anita Hofman, Czarek Czaruje, Sztrymy Gang, Duo Destiny, Joryj Kłoc, Martyna Pytel, Ewa Jurkowska i Emilia Nowak.

14-letnia Ewa Jurkowska na scenie wykonała utwór "Rise Up", który w oryginale śpiewa Andra Day. Nastolatka zachwyciła wszystkich jurorów. "No kryształ. Po prostu piękny kryształ" - oznajmiła Małgorzata Foremniak. "Jesteś tak zdolna" - dodała Agnieszka Chylińska.

Ewa od roku rozwija się w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Uczęszcza również do szkoły muzycznej na lekcje gry na fortepianie i gitarze.

Liczy na to, że udział w "Mam talent" otworzy jej drzwi do nowych możliwości i pomoże spełnić jedno z marzeń, czyli związać się z muzyką na zawsze. Ewa to najmłodsza w historii wychowanka Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Podczas castingu do "Mam talent" 12-letnia Emilia Nowak wydawała się być nieco zestresowana, więc prowadzący postanowili trochę jej pomóc i wprowadzili dziewczynkę na scenę. "Nie damy skrzywdzić niewinnego dziecka" - mówił żartobliwie Marcin Prokop. "Nigdy!" - dodał Szymon Hołownia.

"A co ty dopiero wstałaś?" - zapytała Agnieszka Chylińska, odnosząc się do przebrania Emilii (miała na sobie szlafrok, a na głowie perukę z papilotami). "Może..." - odpowiedziała jej zalotnie uczestniczka. "Patrz, jeszcze pyskata" - stwierdziła jurorka z uśmiechem.

Nie było jednak najmniejszego powodu, by jakkolwiek krzywdzić Emilkę, która swoim talentem oczarowała publiczność. Jej występ jurorzy nagrodzili owacjami na stojąco.

"Myślę, że czas stworzyć nowy program - 'Mam megatalent. To już nie jest talent, to jest dużo, dużo więcej'" - powiedziała Małgorzata Foremniak. "Przepiękna dykcja, interpretacja, osobowość. Jesteśmy zaszczyceni twoją obecnością na tej scenie" - dodał Agustin Egurrola. Agnieszka Chylińska zaś rodzicom uczestniczki pogratulowała "przezdolnego dzieciaka".

"Będziemy głosować" - oznajmiła chwilę później jurorka. "Nie będziecie głosować!" - wtrącił się współprowadzący Szymon Hołownia, który podszedł i nacisnął złoty przycisk. Dzięki temu dziewczynkę zobaczymy w półfinale programu.

Grupa Joryj Kłoc ze Lwowa istnieje 2008 roku. "Była moc" - krzyknął po ich występie na castingu Agustin Egurrola. "Jesteście charyzmatyczni i macie swój świat" - wtórowała mu Małgorzata Foremniak.

Na początku istnienia zespół Joryj Kłoc był projektem elektronicznym, z dodatkiem liry korbowej i gitary akustycznej. Później grupa ewoluowała do dzisiejszego zestawu instrumentów. Obecny skład istnieje od 2016 roku. Na początku grali ukraińskie utwory, a gdy zaczęli koncertować w Polsce, dołożyli polskie ludowe numery.