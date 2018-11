"Mam talent": Muzyczna odsłona piątego półfinału

W sobotę, 24 listopada, odbędzie się ostatni półfinałowy odcinek "Mam talent". W programie widzowie zobaczą dwa występy muzyczne. Kto zaprezentuje się na scenie?

Jurorzy "Mam talent" /Mirosław Sosnowski /TVN

W ostatnim półfinałowym odcinku 11. edycji "Mam talent" wystąpią: Dogs of Anarchy, Red Juliette, Ola Petrus, Alicja Jaruk, Wiktor Dąbrowski, Czeba się Wyluzować, Moow Mi Janek oraz Francois Martineau.

Na castingu do 11. edycji "Mam talent" grupa Moow Mi Janek zaprezentowała swoją autorską piosenkę. "Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć pewną historię" - mówił lider zespołu jeszcze przed występem.

Posłuchaj utworu "Widzę Cię znów" grupy Moow Mi Janek w serwisie Teksciory.pl!

"To było po prostu piękne. To było bardzo męskie. Świetny tekst. Jest coś takiego w muzyce, co uwielbiam. To jest taki uniwersalny język, można powiedzieć coś czasem bez słów. Trafiło to prosto do mojego serca. To jest tak dobre, to twoje wahanie w tej piosence, to pytanie, które gdzieś tam jest" - powiedziała wyraźnie wzruszona Agnieszka Chylińska. "Janku, masz tak niezwykły głos. Zaczynasz śpiewać i wypełniasz każdą przestrzeń, w której się znajdziesz. W to człowiek wchodzi na ślepo" - mówiła z kolei Małgorzata Foremniak. Agustin Egurrola stwierdził natomiast, że dostrzegł w muzyce zespołu dużą wrażliwość i mądrość. "Widać, że trochę już w życiu przeszedłeś" - dodał juror.

Grupa Moow Mi Janek została założona w 2017 roku z inicjatywy Janka. Pierwsze wspólne granie odbyło się na koncercie dyplomowym w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie Janek kończył swoje studia licencjackie. Od tamtego momentu zapadła decyzja o pracy nad autorskim materiałem.

Janek jest założycielem i frontmanem, niemniej każdy z członków zespołu ma swoją płaszczyznę, na której pracuje. Ich muzyka to wypadkowa wewnętrznych upodobań, w których można dostrzec Eda Sheerana, Coldplay, U2 czy polską Republikę.

32-letni Francuz, Francois Martineau, na castingu zaśpiewał utwór w swoim ojczystym języku, akompaniując sobie na gitarze. "Śpiewaj, niech ludziom złagodnieją serca" - powiedziała uczestnikowi Foremniak, po czym nagrodziła go złotym przyciskiem. Dzięki temu Francois trafił od razu do półfinału.

Francois od sześciu lat mieszka w Krakowie, pochodzi z Wandei. Pracuje jako przedstawiciel regionalny oraz tłumacz.

Gra i śpiewa od małego, ale od kiedy jest w Polsce, zauważył, że wielu ludzi bardzo lubi słuchać piosenek francuskich. Postanowił to rozwijać, występując na Rynku Głównym.

Pochodzi z muzykującej rodziny. Jego ojciec - Roger Martineau - razem z wujkiem mają zespół Freres Martineau. To właśnie ojciec nauczył Francois grać na gitarze. W 2012 roku miał okazję wystąpić z ojcem i wujkiem podczas koncertów w Warszawie i w Krakowie. Jednak dla niego muzyka to przede wszystkim hobby.

