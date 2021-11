"Mam talent": Michał Kempa o Marcinie Prokopie. "Okazał się dobrym nauczycielem"

Komik uważa, że dopiero odcinki na żywo tak naprawdę weryfikują talent. Widzowie oglądają bowiem poczynania uczestników i mają pewność, że w tym momencie nic nie zostało podrasowane ani zmienione. Michał Kempa dopiero od tej edycji partneruje na scenie Marcinowi Prokopowi. Zastąpił Szymona Hołownię, który był związany z programem "Mam talent!" od samego początku.

Zdaniem Michała Kempy w odcinkach "na żywo" nie ma miejsca na żadne niedociągnięcia, bo w grę nie wchodzą powtórki, duble i korekcje na montażu. "Lubię, jak dzieje się na żywo. Jest to pewien pozytywny dreszczyk emocji. A nie, kiedy dzieje się tak, że potem ktoś to w montażu jeszcze zmienia" - powiedział prowadzący w rozmowie z Newserią Lifestyle.

Podczas odcinków na żywo Marcin Prokop i Michał Kempa starają się rozładować napiętą i stresującą atmosferę dowcipami. "Ja tutaj nie działam sam, jesteśmy z Marcinem, musimy być trochę jednym ciałem" - twierdzi Michał Kempa.

Komik chwali sobie współpracę z Marcinem Prokopem. Ma też nadzieję, że udało im się stworzyć całkiem zgrany duet. "Marcin okazał się dobrym nauczycielem, dobrym wujkiem, tatą, starszym bratem, to już w zależności od tego, jakie kto ma rodzinne przyzwyczajenia, tak można go nazwać" - mówi.

Finał 13. edycji programu "Mam talent!" odbędzie się w sobotę 26 listopada 2021 roku o 20.

