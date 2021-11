Krzysztof Jaros zaprezentował bardzo wysoki poziom w 13. edycji "Mam talent". Trudno uwierzyć, że tancerz ma zaledwie 18 lat! Podczas castingów, Jan Kliment stwierdził, że to co prezentuje Krzysztof Jaros, to najlepszy modern dance, jaki widział. Przejmujący, artystyczny performance doprowadził jurorów do łez. "Ty nie jesteś tancerzem, ty jesteś tańcem!" - mówiła w trakcie pierwszego występu Jarosa zapłakana Małgorzata Foremniak. "Ty jesteś wybitny, to jest jak niezwykły sen o niezwykłym chłopaku" - dodawała Agnieszka Chylińska. Od strony technicznej natomiast taniec docenił Jan Kliment, który nazwał Jarosa tancerzem na miarę Rudolfa Nuriejewa, jednego z najsłynniejszych performerów w historii baletu!

W finałowym odcinku natomiast Krzysztof Jaros zatańczył chwytający za serce układ do motywu przewodniego z "Listy Schindlera". "Kiedy tańczysz czynisz to, że jestem tu i teraz - sto procent w teraźniejszości. Życzę ci największych scen świata, bo jestem absolutnie przekonana, że czeka cię wielka, światowa kariera" - mówiła do niego po występie wzruszona Małgorzata Foremniak. "Jestem zaszczycona, że mogłam patrzeć na to, jak tańczysz" - dodawała Chylińska. "W życiu widziałem wielu tancerzy. Słuchaj swojego serca i instynktu, bo jestem z ciebie dumny. Dzisiaj zagłosuję na ciebie" - wyznawał Jan Kliment, który nie wytrzymał i zaczął płakać.

Krzysztof Jaros - kim jest zwycięzca "Mam talent"? [WIEK, INSTAGRAM]

Krzysztof Jaros pochodzi Chęcin niedaleko Kielc. Na co dzień jednak studiuje i mieszka w Warszawie - na kierunku Taniec Współczesny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego przygoda z tańcem zaczęła się całkiem niedawno, bo gdy Jaros miał 15 lat. Mimo to ma na swoim koncie wiele sukcesów i osiągnięć. Teraz kolejnym jest zwycięstwo w 13. edycji "Mam talent"! W opisie na stronie programu czytamy także, że jest "artystyczna duszą i wrażliwą osobowością". Poza tańcem jego pasją jest fotografia. Jego trenerem w Kielcach był Paweł Żołądek, który - według informacji w sieci - zachęcił go do wzięcia udziału w show.



Trzynasta edycja "Mam talent" (sprawdź!) zakończyła się po kilkutygodniowych zmaganiach. Dziesiąte miejsce w programie zajął Mariusz Bochniarz, dziewiąte Trio KET, miejsce ósme należało do Dominiki Krzymowskiej. Na siódmej pozycji znalazł się Jordan Ogorzelski, na szóstej duet Fpytke, a na piątej Duo Eyal i Julia. Czwarte miejsce zajęła Orkiestra Baczków. Trzecie miejsce zajął duet Maja Kućko i Mariusz Nguyen, a drugie Jagoda Piec i Stefan. Krzysztof pokonał wszystkich uczestników i wyszedł z finału z tytułem największego talentu w Polsce.