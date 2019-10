"Mam talent": Kłótnia między Chylińską a Egurrolą. Znamy 40 półfinalistów [LISTA]

W sobotnim (19 października) odcinku "Mam talent" poznaliśmy 40 półfinalistów, którzy pojawią się w etapach na żywo. Kto zachwycił jurorów?

Po roku przerwy na antenę TVN powrócił "Mam talent".

W 12. serii programu w roli jurorów ponownie pojawili się Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińską oraz Agustin Egurrola. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.



Popisy castingowe rozpoczął taneczny zespół Luz 1 złożony z kilkunastu nastolatek. Ekipa ma na swoim koncie sporo sukcesów (m.in. Mistrzostwo Polski federacji IDO 2018 formacja disco dance, solo i duet, Mistrzostwo Polski federacji WADF 2018 formacja urban pop, Vice Mistrzostwo Polski IDO 2019 formacja disco dance, Mistrzostwo Polski WADF 2019 formacja urban pop).

"Lepiej umrzeć niż się zatrzymać" - przekazała swoje motto Agnieszka Chylińska, dodając, że pasuje ono także do dziewczyn.



"Disco dance to power, energia, duża ekspresja. Było bardzo czyściutko" - chwalił Egurrola.

Rodzinny duet No Gravity tworzą ojciec z synem rodem z Włoch. Swoją przygodę z akrobatyką zaczęli dwa lata temu, ale mają już na koncie półfinał włoskiego "Mam talent". "Widać, że to praca, praca, praca" - podkreślał Agustin. "Jesteście niezwykle utalentowani" - dodała Małgorzata Foremniak.

Dużo radości jurorom przyniósł występ Michała Mędrzyckiego. 17-latek z Iławy zaśpiewał utwór "Fight Song" Rachel Platten ( posłuchaj! ), zagrał na flecie i na zakończenie pokazał układ akrobatyczny. To właśnie po tej końcówce jurorzy aż złapali się za głowy.

"A było tak dobrze... Fikanie było zupełnie niepotrzebne, wystarczy ten głos, tylko na miłość boską, nie kicaj" - śmiała się Agnieszka Chylińska.

"Jeden z najbardziej urokliwych występów w tej edycji" - dodała Małgorzata Foremniak, a razem Chylińską porównała Michała do szamponu trzy w jednym.

13-letnia Zosia Brzezińska "Baksy" (slalom na rolkach) jest bardzo utytułowana - sześciokrotnie zdobyła mistrzostwo Polski w slalomie; jest druga w klasyfikacji światowej w duetach (w parze ze swoją trenerką). "Pokazałaś niezwykły kunszt" - ocenił Egurrola.

Kolejna uczestniczka zaintrygowała swoim pseudonimem - Lusesita Farrell. "Babcia naoglądała się za dużo seriali brazylijskich" - wyjaśniła 25-latka z Kołobrzegu, która zaprezentowała efektowny pokaz akrobatyki na szarfie. "Dzieje się tu jakaś bajka, było przepięknie" - chwaliła Chylińska.

"Jesteś cudna, było super" - dodał Egurrola, a zdaniem Foremniak był to "fenomenalny występ".

Agnieszka Korbolewska "Zahri" ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku, jednak po szkole miała dość muzyki i porzuciła ją na kilka lat. Trzy lata temu poznała Monikę Urlik i zaczęła uczęszczać na warsztaty wokalne przez nią prowadzone.

W rozwijaniu własnej twórczości pomogły też trudne chwile w życiu (została samotną matką trójki dzieci), które stanowiły impuls do pisania piosenek. Ma nadzieje, że program odmieni jej życie i pomoże rozwinąć karierę muzyczną. Jej idolami są Amy Winehouse, Michael Jackson, Beyonce, Jennifer Lopez i Freddie Mercury.

Wzruszona Małgorzata Foremniak aż poszła na scenę, by uściskać 31-letnią Agnieszkę, która także zaczęła ocierać łzy. "Jesteś silna, mocna, wrażliwa, myślę, że jesteś gwiazdą" - komentowała jurorka.

"To była świetna decyzja, żeby do nas przyjść, chwyciło nas to za serca" - dodał Agustin. "Chodzi o wzruszenia, o emocje, najważniejsze, że porwałaś publiczność" - dodała Chylińska, a po raz kolejny werdykt brzmiał trzy razy "tak".

Perły z Lamusa to amatorski zespół tworzony przez seniorów ze Skarżyska-Kamiennej (członkowie są w wieku od 62 do 81 lat). "Poczułam się przy was tak stara... Daliście mi piękną nadzieję, że warto żyć" - mówiła Chylińska.

"Nie mam żadnych uwag, było przepięknie" - powiedziała Agnieszka Chylińska po występie Klaudii Budy. 23-letnią tancerkę chwalili także pozostali jurorzy.

Furorę swoją sztuczką z telefonem Agustina Egurroli zrobił 10-letni Wojciech Maciejewski. "Widziałem w twoich oczach szaleństwo, no i mój telefon wrócił do mnie" - uzasadniał swoje "tak" juror. "Jesteś szołmenem fenomenalnych lotów" - dodała Foremniak.

Na zakończenie ostatniego odcinka castingowego jurorów oczarował Otto In Spin. Pod tym pseudonimem kryje się 32-letni Łukasz Wójcik, który swój talent opisuje jako "kręcenie się w kółko". "To było mistyczne połączenie z tym kołem, jak ty je głaskałeś, pieściłeś" - zachwycał się Egurrola. "To jest sztuka przez duże 'S', jestem absolutnie zachwycona" - dodała Chylińska.

Przypomnijmy, że za sprawą złotych przycisków miejsca w półfinałach zapewnili sobie wcześniej śpiewający uczestnicy - Maya Thomas, Ana Andrzejewska ( posłuchaj! ), Dawid "Ukeboy" Jędrusik ( posłuchaj! ) i zespół The Kroach ( posłuchaj! ) oraz akrobata Artur Cichuta.

O pozostałe miejsca jurorzy stoczyli prawdziwą walkę. "Poziom jest wysoki i wyrównany" - podkreślał Agustin Egurrola.



"A bo co cię zabolało? Nie krzycz na mnie" - iskrzyło szczególnie między nim a Chylińską. "On mnie tak wkurza" - denerwowała się też Małgorzata Foremniak.

"Ścisnę twój tyłek i będziesz musiał odszczekać swoje słowa. Nie przegadasz mnie nigdy" - mówiła Chylińska do Egurroli.

"To będzie najbardziej zaskakujący i najbardziej bolesny werdykt w programie 'Mam talent'" - komentowała Chylińska ściśniętym głosem do uczestników zgromadzonych na scenie, kiedy to do półfinałów z licznej grupy zaprosiła tylko Jana Szynala, Julię Zarzecką i Essence Bartosza Księżyka.



Oto lista 40 półfinalistów "Mam talent 12":

Michał Allen

All In Crew Mini

Ana Andrzejewska

Antoni Roker

Natalii Armen Avenesian

Tomasz Baran

Basia & Łukasz

Cezary Borowik

Łukasz Chwieduk

Artur Cichuta

Daria i Aleksandra

Axel Drop

Duo Infinity

Essence Bartosz Księżyk

Lusesita Farell

Kasia Florczuk

Kamila Ganclarska

Krystian Herba

Hybrids Crew

Jazzforcat

Dawid "Ukeboy" Jędrusik

Klaudia Jóźwiak

Just Edi Show

Kapela Karpatia

The Kroach

Maciej Kulhawik

Karolina Lenarcik i Karol Mental

Luqo Art Łukasz Fraś

Luz1

Marysia i Julian

Na Górze

Otto In Spin

Screamo - Trickz

Swing Completo

Patryk Szczechowski

Jan Szynal

Maya Thomas

Team Timber

Dominika Turek-Dimitriev

Julia Zarzecka.