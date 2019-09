Mam talent: Kim jest Jan Szynal?

Jednym z muzycznych bohaterów trzeciego odcinka kolejnej edycji "Mam talent" był 18-letni Jan Szynal. Czym urzekł jurorów?

Po roku przerwy na antenę TVN powrócił "Mam talent".

W 12. serii programu w roli jurorów ponownie pojawili się Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińską oraz Agustin Egurrola. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

Trzeci odcinek castingowy obfitował w wokalistów. Jednym z nich był 18-letni Jan Szynal, który wykonał napisaną przez siebie piosenkę "Pomóż mi", do której też zagrał na klawiszach.

"Janek czuć twoje wrażliwe serce" - stwierdził Agustin i dodał: "To, co nam zaproponowałeś ma już swoją wagę, muzyka to twoja pasja, i myślę, że także twoja droga". Pod wrażeniem była również Agnieszka: "To było to, na co czekałam jako wokalistka i jako juror, dałeś mi wszystko to, czego chciałam".

Janek zachwycił nie tylko jurorów (trzy głosy na "tak" nie były żadnym zaskoczeniem), ale także widzów TVN i publiczność w studiu - wiele osób miało łzy w oczach. Posypały się komentarze porównujące 18-latka do Dawida Podsiadły czy Korteza.



Muzyka towarzyszy nastolatkowi z Tuszyna koło Mielca od dziecka. Jego tata gra na gitarze i to po nim ma zamiłowanie do muzyki. W dzieciństwie rodzice zapisali go do ogniska muzycznego, gdzie uczył się podstaw gry na keyboardzie.Nauka nie trwała długo, bo Janek nie wykazywał wielkiego zainteresowania. Dopiero mając 13-14 lat zaczął spędzać czas przy instrumencie.

Wokal zaczął kształcić około 3 lata temu. Obecnie stoi na czele zespołu Jelly Beans, który pod koniec wakacji wypuścił debiutancki singel "Ten czas" (autorem tekstu jest Jan Szynal, za muzykę odpowiada cała grupa).

"Muzyka jest dla mnie przyjacielem, któremu wszystko mogę opowiedzieć. Każdy smutek, cierpienie, ale także chwile piękne (radość)" - podkreśla Janek.



Dodajmy, że w obecnej edycji "Mam talent" dzięki złotym przyciskom do półfinałów awansowały już wokalistki Ana Andrzejewska i Maya Thomas. Wszystko wskazuje na to, że program po latach ponownie mogą zdominować śpiewający uczestnicy (w trzeciej edycji w 2010 r. w gronie 10 finalistów aż ośmiu było związanych z muzyką).

Do tej pory program TVN wokaliści wygrywali czterokrotnie (Magdalena Welc, Kacper Sikora, Adrian Makar, Jakub Herfort), a dodatkowo dwa razy triumfowali akordeoniści (Marcin Wyrostek, Lukas Gogol).