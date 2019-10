"Mam talent": Kim jest Hrdza? Zobacz fragment odcinka! [WIDEO]

Na stronach Interii możecie przedpremierowo zobaczyć fragment nowego odcinka "Mam talent", w którym pojawi się zespół Hrdza. Grupa w 2016 r. dotarła do finału czesko słowackiej edycji programu.

Zespół Hrdza w "Mam talent" /Mirosław Sosnowski /TVN

Po roku przerwy na antenę TVN powrócił "Mam talent".

W 12. serii programu w roli jurorów ponownie pojawili się Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińską oraz Agustin Egurrola. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

W piątym castingowym odcinku "Mam talent" (sobota, 5 października, godz. 20.) pojawi się zespół Hrdza.

Ta polsko-słowacka formacja ma za sobą 20 lat grania - zespół założył w 1999 roku Slavomir Gibarti, który pisał piosenki, odkąd wziął do ręki gitarę. Hrdza przez chwilę była duetem - śpiewała z nim wokalistka Veronika Šoltýsová Rabadová. Slavomir chciał grać własne utwory, a Veronika przekonywała go do muzyki folkowej. Repertuar, który stworzyli to efekt obowiązującego do dziś kompromisu.

Do duetu z czasem dołączali kolejni muzycy - Marek Szarvaš w 2003 roku oraz Pavol Boleš rok później. Reszta gra z Hrdzą znacznie krócej - od 2015 r. za mikrofonem stoi Susanna Jara. Wszyscy członkowie grupy mają przynajmniej podstawowe wykształcenie muzyczne, dwaj są w trakcie nauki w szkole drugiego stopnia i na studiach.

Zespół cieszy się sporą popularnością na Słowacji. W 2010 r. Hrdza była jednym z faworytów tamtejszych eliminacji do Eurowizji, jednak ostatecznie została wycofana z konkursu (utwór "Taká sa mi páči" miał premierę przed wskazanym w regulaminie terminem, sprawdź! ).

W 2016 r. grupa dotarła do finału czesko słowackiej edycji "Mam talent!". Ich ostatni album "Neskrotený" w kwietniu tego roku dotarł do 4. miejsca World Music Charts Europe. Zespół śpiewa w większości języków i dialektów słowiańskich.

W programie Hrdza wykona swój przebój "Stefan" z płyty "Neskrotený". Oficjalny teledysk ma już prawie 7 mln odsłon.

Przypomnijmy, że za sprawą złotych przycisków pewne miejsca w półfinałach mają m.in. inni śpiewający uczestnicy - Maya Thomas i Ana Andrzejewska.