Blade 2 Blade to rzucający nożami duet stworzony przez braci Tyrone'a i Michaela Lanerów. W przeszłości występowali m.in. w brytyjskim "Mam talent" oraz jego odpowiednikach z Grecji, Hiszpanii i Francji.

W 15. sezonie "Mam talent" USA duet wystąpił przed jurorami, jednak nie przeszedł dalej, a ich występ został wycięty z show.

Blade 2 Blade zszokowali jurorów

Na samym początku duet rzucał do siebie nawzajem nożami z bardzo bliskiej odległości. To wystarczyło, by Howie Mandel złapał się za głowę z przerażenia.

Chwilę później uczestnicy rzucali do siebie przyniesionymi przez asystentkę toporkami, jednak aby było trudniej, obaj zasłonili oczy. Ostatni fragment ich występu to rzucanie nożami do ruszających się tarcz, obok których znajdowała się ich asystentka.

"Mam wrażenie, że sami cieszą się, że to koniec" - mówiła Heidi Klum po zakończonym występie.



Simon Cowell na scenie przeżył chwilę grozy

Gdy jurorzy zaczęli oceniać uczestników, Simon Cowell stwierdził, że może jedynie wyobrażać sobie to, jak przerażające jest to, co robią. Wtedy otrzymał propozycję od jednego z uczestników, aby przekonał się na własnej skórze i do nich dołączył.

Juror pojawił się na scenie i zaczął od pytania. "Oglądaliście ten program wcześniej. Lubicie mnie?" - zagadywał, natomiast Howie Mandel zakpił z Cowella, mówiąc, że to bezpieczniejsze niż jazda na rowerze (celebryta dwa lata temu miał poważny wypadek na rowerze elektrycznym, po którym przeszedł skomplikowaną operację).

Uczestnicy kilkakrotnie rzucili toporkiem koło głowy jurora, a gdy skończyli, gwiazdor usiadł na swoim krześle z wielką ulgą.

"To dla was wiele znaczy, jestem zdecydowanie na tak" - mówił Cowell. Blade 2 Blade, przygodę z programem zakończyli na półfinale. Ich castingowy występ obejrzano ponad pół miliona razy.