Voce Nowa zaskoczyli w "Mam talent" i… odpadli z programu

Duet Voce Nova zdecydował się zaskoczyć jurorów amerykańskiego "Mam talent" w trakcie swojego występu. Nie skończyło się to dla nich dobrze.

Duet śpiewaków operowych Voce Nova - Natalia Tsvi i Gilad Paz - pochodzi z Izraela, a na co dzień mieszka w Nowym Jorku. Artyści poznali się na jednym z koncertów w Carnegie Hall. Podczas swoich występów łączą śpiew operowy z nowoczesnymi, klubowymi brzmieniami.

Próbkę swoich umiejętności śpiewacy zaprezentowali w "Mam talent", gdzie wykonali "Libiamo, ne' lieti calici" z opery "Traviata".

W połowie swojego występu artyści zmienili styl na bardziej taneczny (a Natalia ściągnęła długą suknię), czym całkowicie skonfundowali jurorów. Jednak tym nie przypadły do gustu starania duetu. Simon Cowell nacisnął czerwony przycisk, a chwilę potem był dla pary bezwzględny.

"Może przeszłoby to na weselu, ale tylko tam" - wypalił juror i dodał, że nie widzi na takie rzeczy miejsca w programie.



Wideo