"Zawsze mówię w tym show, że dwie albo trzy minuty mogą zmienić życie. Może tym razem to będziesz ty! Zgłaszajcie się do przyszłorocznej edycji, nie mogę się doczekać, by was poznać" - powiedział Simon Cowell zachęcając do udziału w brytyjskiej odsłonie "Mam talent".

Przypomnijmy, że słynny łowca talentów ocenia uczestników nieprzerwanie od pierwszej edycji, czyli od 2007 r. U jego boku od samego początku zasiada również brytyjska aktorka i wokalistka Amanda Holden. Od szóstej serii w jury są również wokalistka Alesha Dixon i komik David Walliams. Ten ostatni prawdopodobnie nie pojawi się w nowej, 16. edycji. To efekt skandalu z upublicznieniem jego niestosownych komentarzy wobec uczestników.

"Odbyły się rozmowy z zaangażowanymi osobami i przypomniano im o obowiązkach i oczekiwaniach co do przyszłego postępowania zawodowego" - głosił komunikat produkcji brytyjskiego "Mam talent".

Nagranie z Cowellem - po jakimś czasie usunięte - wywołało nieoczekiwanie reakcje internautów, którzy zwrócili uwagę na metamorfozę jurora.

"Jego twarz wygląda jakby się topiła", "Ktoś zapomniał o wyłączeniu filtrów", "Co się stało z jego biedną twarzą i włosami?" - czytamy. Kpin nie brak również na Twitterze, gdzie Cowell został porównany m.in. do syna Hermana Munstera, bohatera sitcomu "The Munsters", a także do swojej figury woskowej z muzeum Madame Tussauds.

Internauci wielokrotnie dopytywali o operacje plastyczne i stosowanie botoksu.



Simon Cowell mocno się zmienił po wypadku

Przypomnijmy, że latem 2020 roku juror uległ poważnemu wypadkowi - podczas przejażdżki rowerem elektrycznym złamał kręgosłup. Po doznaniu grożącego trwałym kalectwem urazu słynny łowca talentów przeszedł wielomiesięczną rekonwalescencję. A gdy wyzdrowiał, uwagę fanów natychmiast przykuła jego odmieniona sylwetka.

W plotkarskich mediach zaczęły pojawiać się spekulacje, że ta zmiana jest efektem operacji zmniejszenia żołądka, czemu sam juror "Mam talent" zdecydowanie zaprzeczał. Utrata wagi miała zostać spowodowana przejściem na drastyczną dietę.



"Kiedy poszedłem zrobić badania, po otrzymaniu wyników mój lekarz powiedział: 'Masz najgorszą dietę ze wszystkich pacjentów, jakich kiedykolwiek leczyłem. Jesz jak uczniak z lat 60.'. Polecił mi zrezygnować z czerwonego mięsa, nabiału, cukru i glutenu" - zdradził Cowell, dodając, że największym problemem dla niego było wyeliminowanie z jadłospisu pizzy. W efekcie schudł ok. 20 kg.



Simon Cowell wraca do formy na Barbadosie 1 / 5 Cowell na Barbadosie dochodzi do siebie po bardzo poważnym wypadku, którego doznał na rowerze elektrycznym w sierpniu zeszłego roku. Juror natychmiast został zabrany do szpitala, gdzie jeszcze tego samego wieczora przeszedł operację pleców. Źródło: Agencja FORUM Autor: Backgrid UK udostępnij

W ostatnim czasie 63-letni Cowell pokazał się publicznie podczas Variety Club Showbusiness Awards. Na gali towarzyszyła mu jego narzeczona - 45-letnia Lauren Silverman. Juror odebrał nagrodę za "szczodrość w filantropii".

