Przypomnijmy, że podczas castingowego odcinka Sara James zaśpiewała piosenkę "Lovely" Billie Eilish. "Słyszeliśmy przez lata wielu wokalistów, ale to było wow! Może nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy blask gwiazdy" - powiedział po występie 14-latki Simon Cowell.



Juror postanowił wcisnąć Złoty Przycisk, dając wokalistce z Polski bezpośredni awans do półfinałów. Na scenie pojawiła się mama Sary, by ją uściskać i złożyć gratulacje. Wzruszona dziewczyna nie kryła łez. Cała czwórka jurorów oklaskiwała nastolatkę na stojąco.



"Szczerze, brak mi słów. Gdy o tym myślę, dosłownie się trzęsę. Jestem po prostu taka szczęśliwa. To coś, o czym marzyłam i stało się. To prawdziwe szaleństwo!" - cieszyła się Sara w rozmowie z serwisem People.

Golden Buzzer: Sara James Wins Over Simon Cowell With "Lovely" by Billie Eilish | AGT 2022

Golden Buzzer: Sara James Wins Over Simon Cowell With "Lovely" by Billie Eilish | AGT 2022

Sara James zdobędzie popularność w Niemczech? Tam też są nią oczarowani

Kolejny sukces Sary James nie umknął uwadze stacji Deutsche Welle. Na kanale DW Euromaxx pojawił się materiał pt. "Jak polska wokalistka dostała się na największy casting na świecie", opisujący jej dobrze rozwijającą się karierę.

"Sara James żyje marzeniem wielu młodych wokalistek na całym świecie. Ma miliony fanów" - słyszymy na wstępie.

Dziennikarz przypomniał sukces Sary James na Eurowizji Junior w 2021 roku, gdzie zajęła drugie miejsce z piosenką "Somebody" oraz zaznaczył, że podczas jej castingu do amerykańskiego talent show "nawet Simon Cowell, zazwyczaj trzymający emocje na wodzy, nie krył zachwytów".



Wideo