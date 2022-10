Jurorzy czeskiej wersji programu "Mam Talent" byli świadkami niecodziennego występu. Jeden z uczestników postanowił zaprezentować polski przebój disco polo, w dość zaskakującej odsłonie. Zagrał... na uszach.

Niecodzienny występ w czeskim "Mam Talent"! Jurorzy nie mogli powstrzymać śmiechu!

Jurorzy, którzy nie traktowali występu zbyt poważnie, nie mogli powstrzymać się od śmiechu podczas tego kuriozalnego występu. Mina jurorki Evy Holubovej wyrażała absolutną konsternację, a mimo wszystko mężczyzna dostał 4 razy "tak".

"Daję Ci 'tak', ale zmień gatunek. Zostań komikiem, bo jesteś nim" - powiedziała aktorka podczas swojej oceny.

"Ona lubi pomarańcze" grupy After Party osiągnął na YouTube ponad 65 milionów wyświetleń i popularność jak widać także poza granicami Polski. Liderem zespołu jest Patryk Pegza.

"Jest jeszcze lepszy agent" - napisali muzycy na profilu zespołu na Facebooku.

"Patryk, on was położył na łopatki", "Padłem", "Ja was widzę na dwie pary uszu" - piszą fani After Party.