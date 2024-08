Do tragedii doszło w dzielnicy Tarzana w Los Angeles. Samochód kierowany przez 18-latka potrącił komika Perry'ego Kurtza. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, 73-latek zmarł na miejscu. Śmierć potwierdziła też córka mężczyzny, Zelda Velazquez. Kierujący pojazdem uciekł z miejsca zdarzenia, jednak szybko został ujęty przez policję.

Uczestnik "Mam talent" nie żyje. Kim był Perry Kurtz?

Kariera komika Perry'ego Kurtza trwała przez ponad 40 lat - na koncie miał występy m.in. w Los Angeles i Nowym Jorku. Niegdyś poprzedzał na scenie Robina Williamsa. Jak sam mówił, nigdy nie pracował inaczej niż rozśmieszając innych.



Szeroka publiczność poznała go w amerykańskiej odsłonie "Mam talent" w 2006 r. Wówczas próbował przekonać do siebie jurorów programu rapując w cekinowej marynarce. Komik jednak nie przeszedł dalej, a jeden z ówczesnych jurorów, Howard Stern stwierdził wprost, że jego występ to "kompletna strata czasu".