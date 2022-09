Kristen Cruz ma 19 lat i przyjechała do "Mam talent" z Crawley w Teksasie. Jak sama stwierdziła na co dzień "zajmuje się śpiewaniem i przygotowaniem napojów".

"Starałam się o pracę w Home Depot (sieć supermarketów w USA - przyp. red.), ale zdałam sobie sprawę, że chcę śpiewać. Nie chcę nie wierzyć w siebie i nie spróbować. Chcę inspirować ludzi. Pokazać im, że nie muszą być nikim innym. Nie muszę spełniać standardów wytwórni" - mówiła.

Warto nadmienić, że Cruz nie jest osobą całkiem anonimową. Cieszy się sporą popularnością na TikToku, gdzie jej kanał - gdzie, jak sama stwierdziła, śpiewa oraz miesza drinki - śledzi 2,2 mln obserwujących.



