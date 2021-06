"Mam talent": Występ 10-latka podbija sieć. Wykonał wielki przebój Celine Dion [WIDEO]

Ponad 4,5 miliona wyświetleń w tydzień zdobyło nagranie z 10-letnim Peterem Rosalitą, który wystąpił w "Mam talent".

Peter Rosalita to 10-latek pochodzący z Abu-Dabi i mający filipińskie korzenie. Młody wokalista przed jurorami wykonał utwór "All By Myself" Erika Carmena, znany najlepiej w interpretacji Celine Dion z 1996 roku.

Wideo