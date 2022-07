Bracia Brown - Gabriel i Nate - to weterani amerykańskiej piechoty. Do programu zgłosili się, mimo że - jak sami przyznali - są osobami ze spektrum autyzmu i nie radzą sobie z sytuacjami społecznymi.

Przed jurorami zdecydowali się zaprezentować swoje zdolności do naśladowania różnych głosów podczas śpiewania.

Jeden z braci Brown wręczył jurorom kartki z wykonawcami, których będą naśladować oraz piosenkami, które mają zagrać i zaśpiewać.

"Jest tu 576 możliwych kombinacji, więc jest to dla nas nieco stresujące, bo nie mamy pojęcia, co się wydarzy" - mówił jeden z członków rodzinnego duetu.

Zaskoczyli jurorów swoim nietypowym występem. Widownia szalała

Na samym początku Gabriel Brown wykonał utwór "Tiny's Dancer", jednak zaśpiewał go głosem Kermita Żaby. Następnie głosem Kaczora Donalda zaśpiewał "Photograph" Nickelback.

Kolejną piosenkę "Drops of Jupiter" Train - Brown wykonał głosem Spongeboba Kanciastoportego, a całość zakończył imitując Simona Cowella w piosence "Someone You Loved" Lewisa Capaldiego oraz utworem "You Will Be Found", który zaśpiewał "jako Ben Platt".



"Daliście z siebie wszystko. Wszystko brzmiało niesamowicie. Wypadliście bardzo dobrze" - mówiła Heidi Klum.

"To było przerażająco blisko mojego głosu. Uwielbiam wasze osobowości" - dodał Simon Cowell.

"Występ był spektakularny, a ponadto czuć między wami braterską miłość. Byliście przezabawni. Ludzie was uwielbiają" - komentowała Sofia Vergara.

"Jesteś świetnym wokalistą i muzykiem, jesteś zdolnym naśladowcą" - podsumował Howie Mandel.

Uczestnicy otrzymali cztery razy "TAK" i awansowali dalej. Ich występ natomiast od połowy czerwca obejrzano ponad 3,3 miliona razy.