"Mam talent": Na scenę weszła z psem. Jurorzy nie mogli przestać się śmiać [WIDEO]

Do nietypowej sytuacji doszło podczas ostatniego odcinka amerykańskiego "Mam talent". Uczestniczka na scenę weszła z psem, a chwilę później zaśpiewała z nim przebój Celine Dion.

Duet Pam & Casper przed jurorami "Mam talent" wykonał utwór "All By Myself" Celine Dion. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Casper to pies rasy chihuahua, którym zachwycali się jurorzy: Sofia Vergara i Howie Mandel.

Uczestniczka swojego czworonożnego kompana przedstawiła jako "śpiewającego psa", co Simon Cowell skwitował krótkim: "jeśli ten pies faktycznie potrafi śpiewać, to można zarobić na tym fortunę".

Gdy Pam zaczęła śpiewać, a podczas refrenu dołączył do niej jej pies, jurorzy nie mogli powstrzymać śmiechu. Ostatecznie jednak wszyscy członkowie składu sędziowskiego zagłosowali za awansem Pam i Caspra do drugiego etapu.



