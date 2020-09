"Mam talent": Matka i córka ze złotym przyciskiem. Wideo podbija sieć

Ponad 10 mln odsłon zanotował castingowy występ Honey i Sammy - córki i matki w brytyjskiej edycji "Mam talent". Jak rodzinny duet wypadł w półfinale?

W Wielkiej Brytanii trwa 14. już edycja tamtejszej odsłony "Mam talent". Uczestników oceniają Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon i David Walliams.

W związku z pandemią koronawirusa nagrania programu zostały wstrzymane. Pierwsze odcinki castingowe pokazano w kwietniu i maju, półfinały przeniesiono na wrzesień.

Na etapie castingowym jeden ze złotych przycisków od jurorów (gwarantujący od razu awans do półfinałów) otrzymał rodzinny duet Honey i Sammy. Amanda Holden uznała, że śpiewające córka i matka powinny znaleźć się w kolejnym etapie.

Nagranie z ich emocjonalnego występu stało się hitem sieci, notując ponad 10 mln odsłon.

Wideo