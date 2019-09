"Mam talent": Cristina Ramos znów podbija sieć, ale to za mało [WIDEO]

Po sukcesie amerykańskiej edycji "Got Talent: The Champions", Simon Cowell przeniósł ten pomysł do Wielkiej Brytanii. Poznaliśmy już sześciu z 10 finalistów.

Cristina Ramos pożegnała się z programem "Britan's Got Talent: The Champions" /Adrián Monroy/Medios y Media /Getty Images

Na początku tego roku zadebiutował nowy program "America's Got Talent: The Champions". Jurorami zostali Simon Cowell, znana ze Spice Girls wokalistka Mel B, modelka Heidi Klum oraz komik i aktor Howie Mandel.

W show udział wzięli zwycięzcy i uczestnicy różnych światowych mutacji "Mam talent" (Australia, Anglia, Belgia, Czechy i Słowacja, Dania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia, Włochy, Rosja, Ukraina i Republika Południowej Afryki).

Lista uczestników liczy sobie 50 nazwisk - są na niej m.in. wokaliści, iluzjoniści, tancerze, połykacze mieczy, komicy, magicy, akrobaci i żonglerzy.

Zwycięzcą programu został kanadyjsko-amerykański magik chińskiego pochodzenia Shim Lim. Czwarte miejsce zajęła za to Cristina Ramos, laureatka hiszpańskiego "Mam talent", która łączy śpiew operowy z klasykami rocka.

Oglądalność sięgająca ok. 10 milionów widzów sprawiła, że Cowell postanowił powtórzyć pomysł na rynku brytyjskim.

W jury uczestników oceniają także koledzy i koleżanki Cowella z "Britain's Got Talent": Amanda Holden, Alesha Dixon i David Walliams.

Część uczestników "Britain's Got Talent: The Champions" pokrywa się z amerykańską wersją, ale co ciekawe, nie gwarantuje to miejsca w finale. W ostatnim półfinale z programem pożegnała się wspomniana Cristina Ramos, która zaśpiewała "The Show Must Go On" grupy Queen. Wideo z jej występem ma już ok. 300 tys. odsłon.



Wideo Cristina Ramos ROCKS Wembley with 'The Show Must Go On' | BGT: The Champions

Na razie miejsca w finale zagwarantowali sobie już Niemka Alexa Lauenburger (sztuczki z psem), kanadyjski iluzjonista Darcy Oake, amerykańscy cyrkowcy Bello & Annaliese Nock, brytyjska taneczna grupa MerseyGirls, hiszpańsko-brytyjski duet tancerzy salsy Paddy & Nico oraz malująca piaskiem Ukrainka Ksenija Symonowa.