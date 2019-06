"Mam talent": Adaline Bates zaskoczyła jurorów. Zaśpiewała na dwa głosy

53-letnia Adaline Bates zrobiła wszystko, aby jurorzy nie zapomnieli jej występu. Uczestniczka stworzyła duet sama ze sobą, co dało jej awans do kolejnej rundy programu.

Adaline Bates pochodzi z Arizony. Przez wiele lat była nauczycielką śpiewu, a obecnie działa jako pisarka.

Uczestniczka zdradziła, że nigdy nie miała na tyle pewności siebie, aby spróbować solowej kariery. Następnie została matką i poświęciła się całkowicie macierzyństwu.

Po tym, jak 53-latka przedstawiła się jurorom, zapowiedziała, że musi zejść ze sceny, aby się przygotować. Kobieta po chwili wyszła ubrana w połowie w garnitur a w połowie w wieczorową kreację.

Bates zaśpiewała dwoma różnymi głosami piosenkę "Unoforgettable", która w oryginale wykonywana jest przez Nat King Cole'a i jego córkę Natalie Cole.



Wideo