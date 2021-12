Jay Jay Phillips zmagał się z wirusem w domu. Rockman odrzucił pomysł, by udać się do szpitala - to były ostatnie słowa, które najbliżsi od niego usłyszeli. Ciało muzyka znalazły jego mama i dziewczyna.

Według nieoficjalnych informacji od członków rodziny, Phillips nie był zaszczepiony, ale planował w najbliższym czasie przyjąć pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Mieszkający z rockmanem jego ojciec obecnie przebywa w szpitalu pod respiratorem z powodu COVID-19.

Informacje o śmierci 30-letniego muzyka potwierdził jego zespół Mettal Maffia.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszego kolegi z zespołu, przyjaciela i brata Jay Jaya" - czytamy.

Instagram Post

Jay Jay Phillips przed szerszą publicznością zaprezentował się w 2009 r. w czwartej edycji programu "America's Got Talent". W 12. sezonie w 2017 r. powrócił do show - wówczas został wyeliminowany przed ćwierćfinałami.

Wideo America's Got Talent 2017 Jay Jay Phillips Full Audition S12E04