W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": 16-latka zaskoczyła Chylińską. "Pani też ma ładne piosenki"

W drugim odcinku serii wystąpiła m.in. mieszkająca w Cambridge Marisa Smutek. Wokalistka zapytana została przez Chylińską przed występem, co obecnie lubi w muzyce.

"Kasię Kowalską. Piosenki ma bardzo ładne. Pani też ma" - powiedziała na początku, czym rozbawiła jury. Dziewczyna zaśpiewała utwór "My World Is Falling Apart" Miley Cyrus. Jak sama przyznała w zapowiedzi, kiedy się denerwuje, nie panuje nad głosem. Jej występ jednak wprawił jurorów w zachwyt.

"Jestem pod wrażeniem twojej skromności. Ona dobrze wróży. Zachowaj to w sobie" - powiedziała Chylińska.

"Miałam gęsią skórkę" - dodała Foremniak. Wszyscy sędziowie byli na "tak".

"Mam Talent": Kim jest Marisa Smutek?

Marisa Smutek ma 16 lat i mieszka w w Cambridge.

Śpiewu uczyła się w Singing Attitude. W tym momencie studiuje na kierunku Music Performace.

Piosenkarka ma na koncie parę autorskich piosenek i jej marzeniem jest wydać własną płytę. W jej karierze wspierają 16-latkę mama, tata i siostra Mirella.