Mam Talent: Jan Kliment o debiucie w roli jurora. Jak sobie radzi?

Od 2008 r. program "Mam talent" był emitowany co roku jesienią. Od samego początku w jury zasiadały Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Od szóstej edycji towarzyszył im Agustin Egurrola.



Z kolei duetem prowadzących byli nieprzerwanie Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Ten drugi pod koniec 2019 r. pożegnał się z programem, decydując się na start w wyborach prezydenckich. Zastąpił go komik Michał Kempa.



Agustin Egurrola natomiast przeniósł się do TVP, gdzie został jurorem w programie "Dance, Dance, Dance". Na jego miejsce wszedł Jan Kliment.

Kliment, czeski tancerz i choreograf, w Polsce popularność zdobył przede wszystkim dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Tańczył tam w parze między innymi z Cleo, Natalią Szroeder, Edytą Górniak czy Anną Wyszkoni. Tancerz ma na koncie wiele sukcesów zawodowych, jest m.in. dwukrotnym mistrzem Czech i pięciokrotnym mistrzem Polski.

W rozmowie z Super Expressem zdradził, jak czuje się w nowej roli. "Nie jest to jednak dla mnie zupełnie nowa rola, bo tak naprawdę od dawna jestem przyzwyczajony do sędziowania. Od lat oceniam zawodowe pary na turniejach tańca, choć może w trochę inny sposób i bardziej profesjonalnie. Program 'Mam Talent!' to jednak dla mnie spora nowość. To jeden z największych światowych formatów, bardzo dużo się na tej scenie dzieje. Muszę więc mieć cały czas otwarty umysł i skupić się na tym, czego naprawdę szukam" - powiedział.

"Szukam osoby, który ma charyzmę, osobowość, ale też pomysł na siebie i na to, co dalej. Chcę zobaczyć coś innego, ciekawego, kolorowego (...). Jest tu miejsce na wszystkie emocje - radość, zaskoczenie, a nawet oburzenie, bo i takie sytuacje się zdarzały" - opowiadał.



Odpowiedział także na pytanie o to, jakim jest jurorem. "Wchodząc do tego programu nie zakładałem jednak, że będę surowym czy łagodnym jurorem. Staram się po prostu wnieść tutaj własną osobowość. Czasem będę ostry, a czasem mniej poważny. Będzie też zabawnie i na pewno wniosę tutaj trochę swojego czeskiego humoru" - wyjaśnił.