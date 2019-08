Natalia Nykiel na Kraków Live Festival 2019 w obronie LGBTQ

Natalia Nykiel podczas swojego występu na Kraków Live Festival 2019 postanowiła w mocnych skomentować atmosferę wokół osób LGBTQ w Polsce. Wokalistka wykonała również utwór "Born This Way".

Natalia Nykiel na Kraków Live Festival 2019 /Paweł Zanio /materiały prasowe

Natalia Nykiel wystąpiła jako ostatnia podczas pierwszego dnia Kraków Live Festival 2019. Popularna wokalistka postanowiła wykorzystać koncert, aby wziąć w obronę żyjące w Polsce osoby LGBTQ.



"LGBT to nie jest ideologia. To są ludzie. To jedni z najmądrzejszych i najbardziej kreatywnych ludzi jakich znam. Są dla mnie najważniejsi! (...) Wierzę w Boga i naprawdę głęboko wierzę w to, że kocha nas wszystkich tak samo" - mówiła ze sceny.

Wokalistka, ubrana w tęczowy płaszcz, chwilę później wykonała hymn mniejszości seksualnych, czyli utwór "Born This Way" Lady Gagi. Na ekranie za Nykiel można było zobaczyć tęczę oraz równościowe hasła.



