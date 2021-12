Przypomnijmy, że 19 grudnia w Paryżu odbędzie się finał Eurowizji Junior 2021. Polskę reprezentuje 13-letnia Sara James z piosenką "Somebody".

Polka stawiana jest w gronie faworytów do zwycięstwa w konkursie. Jej główną konkurentką jest reprezentantka Armenii, Malena z utworem "Qami Qami". Inni na zwyciięzcę typują także m.in. Niko Kajaia z Gruzji z piosenką "Let's Count The Smiles".

Teledysk do utworu w ciągu trzech tygodni obejrzano ponad 450 tysięcy razy. Dla porównania klip do piosenki Sary James w ciągu dwóch miesięcy zdobył 2,1 miliona wyświetleń.



Kim jest Niko? Gruzin wygra Eurowizję Junior 2021?

Nikoloz Kajaia ma 10 lat. Urodził się i wychował w stolicy kraju, czyli Tbilisi. To tam mieszka i spędza wolny czas. Oprócz śpiewania uwielbia rzeźbić i oglądać kreskówki.

Jego piosenka "Let's Count The Smiles" łączy w sobie aż trzy języki - gruziński, francuski i angielski. Niko mówi o sobie, że gdyby mógł mieć jakąś jedną supermoc, to byłaby to umiejętność zapamiętywania zasad gruzińskiej gramatyki.



Poza ogromną karierą muzyczną, do której dzięki konkursowi Eurowizji Junior 2021 jest mu coraz bliżej, chłopiec ma jedno wielkie marzenie - chciałby zostać prezydentem Gruzji.