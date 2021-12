Przypomnijmy, że 19 grudnia w Paryżu odbędzie się finał Eurowizji Junior 2021. Polskę reprezentuje 13-letnia Sara James z piosenką "Somebody".

Polka stawiana jest w gronie faworytów do zwycięstwa w konkursie. Jej główną konkurentką jest reprezentantka Armenii, Malena z utworem "Qami Qami". Inni na zwycięzcę typują także m.in. zespół Dajte Muzika z piosenką "Green Forces".

Teledysk do utworu w ciągu trzech tygodni obejrzano ponad 1,5 miliona razy. Dla porównania klip do piosenki Sary James w ciągu dwóch miesięcy zdobył 2,1 miliona wyświetleń.



Kim są Dajte Muzika? Macedończycy wygrają Eurowizję Junior 2021?

Dajte Muzika to grupa pochodząca z Macedonii Północnej. Czwórka dzieciaków spotkała się w popularnym w Macedonii programie, a pod tym samą nazwą wystąpią na Eurowizji Junior 2021. Jak piszą organizatorzy, wszystkich łączy "wyjątkowy talent, zamiłowanie do sceny i bezgraniczna miłość do muzyki". W konkursie wykonają piosenkę ekologiczną "Green Forces".

Zespół tworzą dwie dziewczynki - Kristina i Anastasija oraz dwóch chłopców - Miha i Filip. Dajte Muzika, czyli program z którego się wywodzą, a jednocześnie nazwa zespołu, to jeden z najpopularniejszych i najdłużej emitowanych programów telewizyjnych dla dzieci w Macedonii Północnej. Tam swoje kariery rozpoczęło wiele młodych gwiazd muzyki pop.

