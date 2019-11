Eurowizja Junior 2019: Tulia gratuluje Viki Gabor po zwycięstwie. Internauci: Prawa głosu nie macie

Po wygranej Viki Gabor w Eurowizji Junior posypały się gratulacje dla 12-latki. "Jesteś naszym polskim Złotkiem" - napisały wokalistki z grupy Tulia, które reprezentowały Polskę na "dorosłej" Eurowizji 2019.

12-letnia Viki Gabor na tegorocznej Eurowizji Junior organizowanej w Gliwicach zaprezentowała się z piosenką "Superhero". Jej autorami są Lanberry, Patryk Kumór oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

W głosowaniu jurorów Polska zdobyła 112 punktów, zajmując drugie miejsce. W głosowaniu widzów Viki Gabor zdobyła 166 punktów, a łącznie 278, co dało naszemu krajowi drugie zwycięstwo w historii. Drugie zdobył Kazachstan (Jeżhan Maksim), a trzecie Hiszpania (Melani García).

Na instagramowym profilu Viki pojawiły się gratulacje od m.in. Ani Wyszkoni, Margaret, Tomsona (była jego podopieczną w "The Voice Kids"), Cleo, Julii Wieniawy, Natalii Zastępy i 4Dreamers.

"Gratulujemy Viki. Jesteś naszym polskim Złotkiem" - napisały dziewczyny z grupy Tulia, które reprezentowały Polskę na "dorosłej" Eurowizji.

W Tel Awiwie zespół z piosenką "Pali się (Fire of Love)" nie awansował jednak do finału konkursu, zajmując 11. miejsce, pierwsze niepremiowane awansem.

Pod wpisem Tulii z gratulacjami pojawiły się krytyczne komentarze internautów.



"Wy to prawa głosu nie macie, dzieci lepsze od dorosłych, przynajmniej Viki wraz z Roksaną stworzyły historię, a wy się ośmieszyłyście", "dodawanie tu komentarza z gratulacjami po takiej porażce jest totalnie nie na miejscu" - czytamy.

Swój komentarz dodała też jedna z wokalistek Tulii - Dominika Siepka.

"Akurat dodawanie komentarza jest bardzo na miejscu, znamy się i lubimy się z Viki, nie wiem, co przeszkadza w dodawaniu komentarza z gratulacjami. Proszę zagłębić się w dorosłą Eurowizję, a wtedy możemy pogadać. PS. Niedawno w wywiadzie Viki podała swoich ulubionych wykonawców z Eurowizji, Jamalę i TULIĘ :)" - napisała.

To nie zakończyło dyskusji, jeden z internautów odparował, że "sugestia o 'zgłębienie się w dorosłą Eurowizję' jest oznaką totalnego braku pokory. Nie ma co, tłumaczyć się innymi zasadami - zrobiliście totalną trzodę i tyle. A łapanie Viki za słówka w wywiadzie jest totalnie ciosem poniżej pasa - co innego by miała powiedzieć?".