Vladana, która w tym roku reprezentowała Czarnogórę podczas Eurowizji, na scenie zaprezentowała się w długiej, niebieskiej sukni, a elementem jej kreacji był również sporych rozmiarów, święcący dysk, która wokalistka miała doklejony na plecach.

W półfinale uczestniczka wykonała utwór "Breathe" ( SPRAWDŹ ), jednak nie zawojowała nim Eurowizji i pożegnała się z konkursem w półfinale.



Reklama

Eurowizja 2022: Drugi półfinał z udziałem Krystiana Ochmana 1 / 34 Konstrakta (Serbia) Źródło: AFP Autor: MARCO BERTORELLO / AFP udostępnij

Vladana narzeka na organizację. Jej występ miał wyglądać inaczej

Vladana jeszcze przed swoim występem przyznała w jednym z wywiadów, że Eurowizja w Turynie to organizacyjny chaos. Zdradziła, że jej występ na scenie miał wyglądać całkowicie inaczej, jednak Włosi nie byli w stanie w żaden sposób jej pomóc.

"Próbowaliśmy kilku rzeczy związanych ze sceną, ale nasze prośby nie zostały spełnione, ponieważ pomagano bardziej krajom, które miały więcej pieniędzy. To, co zobaczy publika, nie jest tym, co planowaliśmy. Mój występ miał być ciepłą, ludzką historią, a teraz wygląda na pustą z powodu tego kinetycznego słońca, które nie działało już na dwa dni przed przybyciem naszej delegacji do Turynu" - stwierdziła w rozmowie z portalem CDM.



Wideo Vladana - Breathe - LIVE - Montenegro 🇲🇪 - Second Semi-Final - Eurovision 2022

Vladana dodała, że ich występ nie wyglądał nawet w pięciu procentach tak, jakby mógł, gdyby Włosi stanęli na wysokości zadania.

Ponadto wokalistka przyznała, że nabawiła się podczas przygotowań do półfinału nabawiła się niewielkiej kontuzji. Przed drugą próbą poślizgnęła się przy wejściu do hotelu i stłukła kolano oraz biodro. Ostatecznie jednak udało jej się wystąpić.