Live-On-Tape to jeden z pierwszych etapów przygotowań do konkursu Eurowizji. Występy nagrywane są przez poszczególnych nadawców od zeszłego roku, kiedy to istniało niebezpieczeństwo, że dany kraj nie będzie mógł wystąpić na scenie z powodu zakażenia koronawirusem.

W 2021 roku widzowie mogli oglądać występ z prób Islandczyków z Daði og Gagnamagnið, którzy z powodu izolacji nie pojawili się w drugim półfinale oraz finale konkursu.

Backupowe występy nagrali już przedstawiciele m.in. Wielkiej Brytanii, Serbii, Czarnogóry, Szwajcarii, Austrii, Cypru, Grecji i Malty. Organizatorzy muszą otrzymać je do końca marca.

Jak będzie wyglądał zapasowy występ Krystiana Ochmana na Eurowizji?

Również Polska przygotowała się na możliwą nieobecność Krystiana Ochmana w Turynie. Zapasowy występ wokalisty powstał w warszawskim studiu TVP, gdzie odbyły się preselekcje do Eurowizji. Reżyserem występu był Mikołaj Dobrowolski. Za realizację odpowiadała również kierowniczka polskiej delegacji - Maja Frybes. Do współpracy zaproszono również Agustina Egurrolę.

Na materiale wideo opublikowanym przez TVP, widzimy Ochmana w identycznym stroju, w którym pojawił się w teledysku do "River" ( zobacz! ). Na udostępnionych fragmentach widzimy Krystiana samego stojącego na scenie.

Krystian Ochman na Eurowizji. Co wiemy?

Przypomnijmy, że Eurowizyjne tydzień odbędzie się w dniach 8-15 maja. Półfinały konkursu odbędą się 10 i 12 maja, natomiast wielki finał w Turynie zaplanowano na 14 maja. Polak wystąpi w drugi półfinale. Wśród jego rywali znaleźli się reprezentanci: Australii, Finlandii (słynny zespól The Rasmus), Cypru, Malty, San Marino i Szwecji.

Według notowań bukmacherów Krystian Ochman z utworem "River". ma duże szanse znaleźć się w pierwszej dziesiątce finału Eurowizji. Obecnie przewiduje się, że zajmie szóste miejsce. Faworytem konkursu jest ukraiński zespół Kalush Orchestra z piosenką "Stefania".