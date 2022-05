Według dziennikarzy brytyjskich i włoskich do molestowania miało dojść podczas inauguracji Eurowizji, która odbyła się 9 maja. Kobiety, które pragną zachować anonimowość zgłosiły się do organizacji Non Una Di Meno (Ani Jednej Więcej) i powiadomiły o przypadkach niestosownych zachowań, które miały miejsce na tzw. turkusowym dywanie.

Według zeznań wolontariuszek molestowania mieli dopuścić się zagraniczni tancerze, którzy do Turynu przybyli z poszczególnymi delegacjami.

Skandal podczas Eurowizji. Oburzające zachowanie pijanych tancerzy

"Czułam się skrzywdzona. Byłam tam jako wolontariuszka pomagająca delegacjom, a oni obłapiali nas. Nieustannie przytulali i dotykali nas. Jeden z mężczyzn położył mi rękę na biodrze i próbował mnie pocałować. Udało mi się odsunąć, ale wtedy kolejna osoba próbowała zrobić to samo. To przydarzyło się wielu wolontariuszkom, więc sporo z nich opuściło imprezę przez to, co się działo" - opowiadała jedna z kobiet.



Reklama

Eurowizja 2022: Kto brylował na turkusowym dywanie? 1 / 11 Kalush Orchestra, to reprezentanci Ukrainy. Muzycy otrzymali zgodę na opuszczenie swojego kraju mimo trwającej w nim wojny. Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage udostępnij

"To, co miało być wspaniałym doświadczeniem, zamieniło się w wieczór dotykania i molestowania. OK, czegoś takiego można spodziewać się w klubie, ale nie podczas takiego wydarzenia" - cytuje ofiary "Corriere Della Sera".



Według włoskich mediów problem pojawił się, gdy podczas inauguracyjnego wydarzenia zaczęto podawać alkohol, wtedy niektórym z gości puściły hamulce, a impreza wymknęła się spod kontroli.

Kobiety nie zgłosiły sprawy organizatorom i policji, bo nie chciały robić problemu.

Eurowizja 2022 wystartowała! Pierwszy półfinał 1 / 20 Prowadzący 66. Konkurs Piosenki Eurowizja 2022 - Alessandro Cattelan, Laura Pausini i Mika. Źródło: East News Autor: MARCO BERTORELLO/AFP/East News udostępnij

Oficjalny komentarz Eurowizji i Turynu. "Nie ma problemu"

O sprawę zapytany został Martin Osterdahl z Europejskiej Unii Nadawców. Przedstawiciel EBU twierdzi, że nie wie o sprawie. W innym tonie wypowiedziała się natomiast włoska producentka show - Simona Martorelli - przyznała, że dowiedziała się o zaistniałej sytuacji i będzie sprawdzać historię pokrzywdzonych kobiet.



Głos zabrała również przedstawicielka miasta - Alessandra Aires - która, jak twierdzi, na tej samej imprezie, nie dostrzegła niczego niepokojącego. W podobnym tonie wypowiadał się rzecznik Eurowizji, twierdząc, że do żadnych niestosownych zachowań nie doszło.



Eurowizja 2022: Drugi półfinał z udziałem Krystiana Ochmana 1 / 34 Konstrakta (Serbia) Źródło: AFP Autor: MARCO BERTORELLO / AFP udostępnij

"Mimo że wiele kobiet ujawniło się i opowiedziało, że było molestowane podczas Eurowizji, rada miasta wszystkiemu zaprzecza. Jak zawsze głosy kobiet, które doświadczyły przemocy, są uciszane, nie wierzy się im. Molestowanie to nie żadna gierka, a my nie jesteśmy zabawkami" - tak sprawę skomentowała natomiast organizacja Ani Jednej Więcej.