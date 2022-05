Konstrakta była reprezentantką Serbii, do konkursu stworzyła piosenkę "In corpore sano" zaśpiewaną w języku serbskim i po łacinie. Występ wokalistki Any Đurić i towarzyszących jej tancerzy z ręcznikami od razu wzbudził ogromne emocje.

Wideo zanotowało już ponad 3,7 mln odsłon, stając się jednym z najpopularniejszych występów tegorocznego konkursu w Internecie.



Wideo Konstrakta - In Corpore Sano - LIVE - Serbia 🇷🇸 - Second Semi-Final - Eurovision 2022

"Królowa", "Serbia 2023", "Czysta sztuka, tego jeszcze nie było na Eurowizji", "Ikona" - pisali w komentarzach zachwyconeni jej występem fani z całej Europy.

Konstrakta podbiła Europę!

I choć jurorzy nie byli tak entuzjastyczni jak widzowie (przekazali jej jedynie 87 punktów), to z odsieczą przyszli fani konkursu. Docenili jej utwór i dzięki ich głosom na konto Serbii wpadło aż 225 punktów! To pozwoliło im na zajęcie 5. miejsca w klasyfikacji generalnej.

Reklama

Widzowie chwalą serbskiego nadawcę telewizyjnego i serbski naród za to, że zdecydowali się postąpić ryzykownie i wysłać skomplikowany i zaangażowany artystycznie utwór na konkurs. "Najoryginalniejsza ze wszystkich z bardzo mądrym przekazem. Jedna z najlepszych propozycji w tym roku" - pisał jeden z widzów pod klipem z drugiego półfniału.

Eurowizja 2022: Kim jest Konstrakta?

Ana Đurić to piosenkarka urodzona 12 października 1978 roku w Serbii, z wykształcenia jest architektką. Od 2002 roku występowała w zespole Mistakemistake, a jednym z jej osiągnięć jest otwarcie koncertu Amy Winehouse w Belgradzie w 2011 roku.

Jej ojciec Slobodan Ignjatovic przez krótki czas był ministrem informacji Jugosławii w latach 90.

W 2009 r. wokalistka wyszła za architekta Milana Durica, założyciela DVA:STUDIO oraz profesora na Wydziale Architektury w Belgradzie. Para ma dwójkę dzieci - córkę Lenę oraz syna Nikolę. Małżeństwo aktywnie działa na rzecz środowiska LGBT i nie kryje krytycznego nastawienia wobec obecnego prezydenta Serbii Aleksandra Vučicia, przeciw któremu na przełomie 2018 i 2019 r. doszło do protestów ulicznych. Opozycja zarzuca mu autokratyczny styl rządów i korupcję.



W utworze "In Corpore Sano" (tłum. W zdrowym ciele) wokalistka krytycznie wypowiada się o serbskiej służbie zdrowia, ale także o niedoścignionym i irracjonalnym ideale piękna. Wspominana wielokrotnie w tekście Meghan Markle w piosence pełni rolę wzoru kobiety, do którego bezskutecznie ale także bezsensownie starają się doścignąć jej obserwatorzy.

"In Corpore Sano" to środkowa część tryptyku, na który składają się jeszcze "Nobl" i "Mekano".



Wideo Konstrakta - In Corpore Sano - Serbia 🇷🇸 - Official Music Video - Eurovision 2022

Sprawdź tekst do utworu "In Corpore Sano" w serwisie Teksciory.pl!