Gospodarzem 66. Konkursu Piosenki Eurowizji będzie Turyn we Włoszech - to zasługa zespołu Maneskin ( posłuchaj! ), który w 2021 roku zdobył pierwsze miejsce.

Większość krajów wybrała już swojego reprezentanta, m.in Ukraina. Wybór ten okazał się jednak dla niektórych kontrowersyjny.

Finał ukraińskich eliminacji do Eurowizji 2022 od samego początku zbierał negatywne oceny. Nieustające problemy techniczne (problemy z odsłuchem podczas występu grupy Cloudless, czy niedziałająca tablica przedstawiająca wyniki) nie zachwycały telewidzów, ani samych występujących. Jednak to wyniki konkursu okazały się największą kontrowersją.

Eliminacje wygrała Alina Pash z piosenką "Tihy zabutych predkiw (Shadows of Forgotten Ancestors)", otrzymując 8 punktów od jury oraz 7 punktów w głosowaniu telewidzów.



Grupa Kalush Orchestra zarzuciła ukraińskiej telewizji manipulowanie wynikami. Według muzyków wątpliwym jest, aby Pash pokonała w głosowaniu publiczności mającego dużo więcej fanów Wellboya.





Eurowizja 2022: Alina Pash nie wystąpi w Turynie?

To nie jedyne zarzuty wobec zwycięskiej piosenki i jej wykonawczyni.



Jeszcze przed preselekcjami media nagłośniły, że artystka odwiedziła Krym w 2015 roku, co jest przeciwne zasadom preselekcji - organizator w regulaminie wymaga, aby uczestnicy po 14 marca 2014 r nie przebywali w Rosji oraz na obszarach Ukrainy zajętych przez nią zajętych. Alina Pash odpowiedziała na te zarzuty tłumacząc, że pojechała na Krym autobusem z Ukrainy, a nie samolotem z Rosji, czyli całkowicie legalnie.



Wideo ALINA PASH – Тіні забутих предків | Нацвідбір на Євробачення-2022

Straż graniczna nie odniosła się do tego tłumaczenia, powołując się na ochronę danych osobowych.



Alina Pash będzie musiała jednak zdobyć potwierdzenie swoich zeznań, bowiem publiczny nadawca Suspilne poinformowała, że nie podpisze z wokalistką kontraktu na wyjazd do Turynu, jeśli nie przedstawi dowodów w tej sprawie.



Według najnowszych doniesień w piątek 18 lutego 2022 roku odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Radiofonii i Telewizji Publicznej, podczas którego zapadnie decyzja w sprawie występu Aliny Pash na Eurowizji w Turynie.



Ukraina zostanie wyrzucona z Eurowizji?

Problemem jest także piosenka Aliny Pash, "Tihy zabutych predkiw (Shadows of Forgotten Ancestors)", która tekst, według wielu komentujących jest zbyt polityczny.



Organizator preselekcji przyznał, że organizująca Eurowizję Europejska Unia Nadawców, może usunąć Ukrainę z konkursu ze względu na polityzację wydarzenia.



"Jeśli EBU zauważy, że konkurs jest tak związany z polityką, może doprowadzić to do braku naszego kraju w konkursie" - powiedział rzecznik ukraińskiej telewizji Mykoła Czernotyćkyj.



Eurowizja 2022: Kto będzie reprezentował Polskę?

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to: Ania Byrcyn ("Dokąd?"), Daria ("Paranoia"), Emila Dębska ("All I Need"), Karolina Lizer ("Czysta woda"), Karolina Stanisławczyk & Chika Toro ("Move"), Kuba Szmajkowski ("Lovesick"), Lidia Kopania ("Why Does It Hurt"), Krystian Ochman ("River"), Julia & Wiktoria Szlachta ("Drogowskazy") i Unmute ("Głośniej niż decybele").

W składzie jury znajdą się natomiast: wokalistka Halina Frąckowiak, dziennikarz muzyczny Marek Sierocki, dyrektor programowy TVP Krystian Kuczkowski, dyrektor programu 1 Polskiego Radia Marcin Kusy oraz muzyk i kompozytor Szymon Orłowski.



Polskie preselekcje odbędą się 19 lutego 2022 roku.



